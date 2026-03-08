Ông Trump không loại trừ khả năng đưa bộ binh Mỹ vào Iran

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng Mỹ có thể đưa quân đội vào Iran để kiểm soát các kho dự trữ uranium làm giàu của nước này.

Trong cuộc họp báo với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 7/3, khi được hỏi về việc liệu ông có đưa quân đến Iran để kiểm soát số uranium làm giàu được cho là đang lưu trữ tại các cơ sở hạt nhân của nước này hay không, Tổng thống Donald Trump đã gợi ý rằng đây là một khả năng có thể xảy ra.

"Chúng tôi chưa bàn tới việc này", ông nói. "Đến một thời điểm nào đó, có thể chúng tôi sẽ làm vậy. Đấy sẽ là một điều tuyệt vời. Hiện tại, chúng tôi chỉ đang giáng đòn nặng nề vào họ. Chúng tôi chưa thực hiện nhưng có thể sẽ làm sau".

Tổng thống Donald Trump trả lời phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 7/3. Ảnh: AP

Những người chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran cho rằng họ khó có thể đạt được mục tiêu đề ra là phá hủy năng lực quân sự và ngăn chặn Tehran phát triển bom hạt nhân chỉ bằng đòn không kích.

Khi được hỏi về việc điều bộ binh nói chung tới Iran, Tổng thống cũng không loại trừ khả năng này. "Liệu có thể xảy ra không? Có thể chứ, nếu có một lý do thực sự chính đáng, đó phải là một lý do hết sức chính đáng", ông tuyên bố. "Nếu chúng ta làm vậy, họ sẽ bị suy yếu đến mức không còn khả năng kháng cự trên bộ".

Những phát biểu của Tổng thống được đưa ra vài giờ sau khi ông tới căn cứ không quân Dover ở Delaware cùng Phó tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dự lễ tiếp nhận thi hài 6 binh sĩ Mỹ tử trận trong những ngày đầu của cuộc chiến với Iran.

Ông Trump chào tiễn biệt từng linh cữu phủ quốc kỳ khi chúng được chuyển lên xe chờ sẵn. Sau đó, Tổng thống nói với các phóng viên rằng khoảnh khắc này không khiến ông thay đổi quyết định về việc tiếp tục cuộc chiến với Iran.

"Không, chúng ta đang thắng lớn trong cuộc xung đột này", Tổng thống cho hay. "Tôi chắc chắn cuộc chiến sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian ngắn nữa, nhưng tôi rất tự hào về mọi người".

Tổng thống Trump chào tiễn biệt khi đội nghi lễ quân đội di chuyển linh cữu của các quân nhân thiệt mạng trong chiến dịch tấn công Iran tại Căn cứ Không quân Dover, Delaware, ngày 7/3. Ảnh: AP

Căng thẳng liên tục leo thang và đã lan rộng ra khắp Trung Đông kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran nổ ra hôm 28/2. Trong những ngày đầu cuộc chiến, ông Trump từng gợi ý chiến dịch sẽ kéo dài khoảng 4-5 tuần. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ sau đó đã thay đổi lập trường và một số quan chức cảnh báo giao tranh có thể kéo dài hàng tháng.

Tổng thống hôm 7/3 không đưa ra thời hạn cụ thể. Ông cũng đổ lỗi cho Iran về vụ oanh tạc phá hủy một trường tiểu học nữ sinh ở miền nam nước này, khiến ít nhất 175 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.

Lầu Năm Góc đang tiến hành điều tra, nhưng phân tích của New York Times, CNN và AP cho thấy nhiều khả năng đây là cuộc tấn công do Mỹ thực hiện, xảy ra cùng thời điểm với đợt tập kích vào một căn cứ hải quân lân cận do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vận hành.

"Không, theo quan điểm của tôi, dựa trên những gì tôi thấy, việc đó là do Iran làm", ông Trump nói. "Đạn dược của họ rất thiếu chính xác, như các bạn đã biết. Chúng hoàn toàn không có độ chính xác nào".

Vũ Hoàng (Theo Guardian, AFP, Reuters)