Ông Trump khoe đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra nhận thức

Tổng thống Mỹ khoe xuất sắc vượt qua bài kiểm tra nhận thức lần ba, bác bỏ những đồn đoán về sức khỏe thể chất và tinh thần của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/12 đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ngoài các cuộc kiểm tra sức khỏe "mất thời gian, kỹ lưỡng và rất nhàm chán", ông đã ba lần làm kiểm tra nhận thức, với cuộc gần nhất mới diễn ra.

"Tôi đã vượt qua cả ba bài kiểm tra với điểm tuyệt đối, trước sự chứng nhận của rất nhiều bác sĩ và chuyên gia, đó là những người hầu hết tôi không quen", ông Trump cho biết, thêm rằng có rất ít người có kết quả kiểm tra tốt như ông và đó là lý do nhiều tổng thống khác không làm kiểm tra.

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, hôm 16/10. Ảnh: AP

Ông Trump chia sẻ thông tin này sau khi New York Times đăng bài viết bày tỏ hoài nghi về sức khỏe của Tổng thống 79 tuổi, chỉ ra rằng lịch trình làm việc của ông ít hơn so với nhiệm kỳ đầu và có lúc ông "nhắm nghiền mắt trong thời gian dài" tại các cuộc họp.

"Tôi thực sự tin rằng việc New York Times và những tờ báo khác liên tục đưa ra những bài viết sai sự thật nhằm bôi nhọ và hạ thấp danh dự tôi là hành vi phản quốc, thậm chí có thể là tội chống đối chính quyền", ông Trump viết.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã làm bài kiểm tra đánh giá nhận thức Montreal (MCO) và nói với các phóng viên rằng ông đạt điểm tuyệt đối. Bài kiểm tra này, nhằm mục đích kiểm tra mức độ suy giảm nhận thức, yêu cầu người tham gia vẽ một chiếc đồng hồ, sao chép hình ảnh một khối lập phương và lặp lại một chuỗi từ.

Ông Trump khi đó kể rằng bên kiểm tra sẽ đưa ra một chuỗi từ kiểu như "người, phụ nữ, đàn ông, máy quay, TV" rồi yêu cầu ông nhắc lại và ông đã nhắc lại đúng thứ tự.

Ngọc Ánh (Theo Daily Beast, Business Standard, Yahoo News)