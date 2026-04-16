Ông Trump: Israel và Lebanon chấp nhận ngừng bắn 10 ngày

Tổng thống Trump cho biết lãnh đạo Israel và Lebanon đã nhất trí với lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày.

"Tôi vừa có các cuộc trao đổi rất tích cực với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Bibi Netanyahu của Israel, những người rất được tôn trọng. Hai lãnh đạo nhất trí rằng để đạt được hòa bình giữa hai quốc gia, họ sẽ bắt đầu lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày vào lúc 17h hôm nay (5h ngày 17/4 giờ Hà Nội)", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social.

"Bibi" là cách gọi thân mật của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Tổng thống Trump không đề cập nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, thêm rằng ông sẽ mời Thủ tướng Israel và Tổng thống Lebanon tới Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland ngày 10/4. Ảnh: AFP

Israel bắt đầu tập kích Lebanon hôm 2/3, vài ngày sau khi phát động chiến dịch tấn công hiệp đồng quy mô lớn với Mỹ nhằm vào Iran, để đáp trả những cuộc tập kích từ nhóm vũ trang Hezbollah, đồng minh thân cận của Tehran. Chiến sự tại Lebanon đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)