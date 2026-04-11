Ông Trump hứa thúc đẩy kinh tế Hungary nếu ông Orban đắc cử

Tổng thống Trump cam kết mang "sức mạnh kinh tế" của Mỹ tới Hungary nếu đảng của Thủ tướng Orban giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối tuần này.

"Chính quyền của tôi sẵn sàng sử dụng toàn bộ sức mạnh kinh tế Mỹ để củng cố nền kinh tế Hungary, như chúng tôi từng làm với các đồng minh, nếu Thủ tướng Viktor Orban và người dân Hungary cần đến. Chúng tôi rất mong chờ đầu tư vào sự thịnh vượng tương lai, điều sẽ được tạo dựng từ sự lãnh đạo liên tục của ông Orban!", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội ngày 10/4.

Thủ tướng Orban đã lãnh đạo Hungary suốt 16 năm qua, có quan hệ thân thiết với cả Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Người dân Hungary hãy ra ngoài và bỏ phiếu cho Viktor Orban. Ông ấy là người bạn chân thành, chiến binh và người chiến thắng, đồng thời nhận được sự ủng hộ hoàn toàn, tuyệt đối của tôi trong việc tái đắc cử chức vụ Thủ tướng Hungary. Viktor Orban sẽ không bao giờ khiến người dân Hungary thất vọng. Tôi luôn ủng hộ ông ấy", lãnh đạo Mỹ cho hay.

Bài viết của ông Trump cũng đăng kèm ảnh chụp hai lãnh đạo trong chuyến thăm Nhà Trắng của ông Orban hồi tháng 11/2025.

Tổng thống Trump (trái) và Thủ tướng Orban tại Nhà Trắng tháng 11/2025. Ảnh: Truth Social/Donald J. Trump

Hungary sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 12/4. Đảng Fidesz của ông Orban đang đối mặt thách thức chưa từng có, khi các cuộc thăm dò cho thấy đảng Tisza của đối thủ Peter Magyar đang dẫn trước đáng kể. Theo Reuters, đảng Tisza có thể giành tới 2/3 số ghế trong quốc hội.

Trong bài đăng trên Truth Social trước đó, Tổng thống Trump ca ngợi Thủ tướng Orban là "lãnh đạo thực sự mạnh mẽ và quyền lực", góp công giúp đạt được "những tầm cao mới về hợp tác và thành tựu" giữa Mỹ và Hungary.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tuần này đã đến Budapest nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington dành cho ông Orban.

Ông Orban là chính trị gia gây nhiều tranh cãi trên chính trường quốc tế. Những người ủng hộ cánh hữu ca ngợi mô hình quản trị "phi tự do" của ông, trong khi giới phê bình cho rằng ông đã "làm suy yếu pháp quyền nhằm chuyển hướng nguồn lực vào tay các nhóm tài phiệt trong nước".

Ông Orban cũng nhiều lần đối đầu gay gắt với lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), trong khi lãnh đạo đối lập Magyar chủ trương thân châu Âu.

Ông Magyar tuần trước nói rằng bầu cử lần này sẽ là "cuộc trưng cầu dân ý" về vị thế toàn cầu của Hungary. "Người Hungary vẫn tin rằng hòa bình, sự phát triển của đất nước được đảm bảo bởi tư cách thành viên EU và NATO", ông cho biết.

Bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Mỹ được cho là càng làm gia tăng sự kịch tính cho chặng cuối của chiến dịch tranh cử, khi cả ông Orban và ông Magyar liên tục cáo buộc nhau có hành vi "chơi xấu" và "gian lận bầu cử". Hai đảng cũng cho rằng bên còn lại nhận được hỗ trợ từ sự can thiệp của nước ngoài.

Huyền Lê (Theo AFP, Hill)