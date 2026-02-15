Ông Trump: Hội đồng Hòa bình cam kết đóng góp hơn 5 tỷ USD cho Gaza

Tổng thống Trump thông báo các thành viên Hội đồng Hòa bình đã cam kết đóng góp hơn 5 tỷ USD cho nỗ lực nhân đạo và tái thiết Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay cho biết trong cuộc gặp sắp tới tại Viện Hòa bình Donald J. Trump vào ngày 19/2, ông và các thành viên Hội đồng Hòa bình sẽ công bố cam kết đóng góp hơn 5 tỷ USD cho nỗ lực nhân đạo và tái thiết Dải Gaza.

Ông cho hay Hội đồng cũng sẽ cung cấp hàng nghìn nhân sự cho Lực lượng Ổn định Quốc tế và cảnh sát địa phương, nhằm duy trì hòa bình và an ninh cho người dân ở Gaza.

"Hội đồng Hòa bình sẽ chứng tỏ là cơ quan quốc tế quan trọng nhất trong lịch sử và tôi cảm thấy vinh dự khi được giữ vai trò chủ tịch", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, nhấn mạnh rằng tổ chức này có "tiềm năng vô hạn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại căn cứ Bragg ở bang Bắc Carolina hôm 13/2. Ảnh: AP

Lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi nhóm vũ trang Hamas tuân thủ cam kết "phi quân sự hóa hoàn toàn và ngay lập tức". Đây là một phần quan trọng trong giai đoạn hai của kế hoạch ngừng bắn tại Gaza, do Mỹ làm trung gian và được Israel, Hamas ký kết hồi tháng 10/2025. Liên Hợp Quốc đã ủng hộ kế hoạch này.

Giai đoạn thứ hai trong thỏa thuận quy định rằng Israel sẽ rút quân dần khỏi Dải Gaza, còn Hamas giải giáp vũ khí. Một lực lượng quốc tế sẽ được triển khai tới vùng lãnh thổ để đảm bảo an ninh tại đây.

Hamas nhiều lần khẳng định việc giải giáp là "lằn ranh đỏ" đối với lực lượng này, dù ám chỉ rằng có thể cân nhắc giao nộp vũ khí cho một chính quyền của Palestine trong tương lai.

Hội đồng Hòa bình theo kế hoạch ban đầu của ông Trump là nhóm nhỏ các lãnh đạo thế giới có trách nhiệm giám sát kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza. Tuy nhiên, quy mô của cơ quan này đã mở rộng, khi ông gửi lời mời tới khoảng 60 quốc gia và ám chỉ hội đồng sẽ sớm đứng ra hòa giải các xung đột toàn cầu, giống như "Hội đồng Bảo an thu nhỏ".

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP)