Ông Trump gọi cựu đồng minh hàng đầu là 'kẻ phản bội'

Tổng thống Trump chỉ trích nghị sĩ Greene, người từng là đồng minh hàng đầu, là "kẻ phản bội" sau khi ngừng ủng hộ bà vì bất đồng quan điểm.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 15/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Greene, đại diện bang Georgia, đã "phản bội đảng" và gọi bà là chính trị gia "giả tạo, kém cỏi".

"'Kẻ phản bội' Marjorie Green là nỗi hổ thẹn đối với đảng Cộng hòa vĩ đại", ông viết trong bài đăng tiếp theo.

Nghị sĩ Greene sau đó cho biết đã được các công ty an ninh tư nhân liên hệ để cảnh báo về sự an toàn của bản thân. Bà thêm rằng mình đang đối mặt với hàng loạt lời đe dọa do "người đàn ông quyền lực nhất thế giới" kích động.

Nghị sĩ Marjorie Greene tại Đồi Capitol hồi tháng 5. Ảnh: AFP

Marjorie Greene từng là biểu tượng cho phong trào "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) của ông Trump, song Tổng thống Mỹ hôm 14/11 tuyên bố rút lại mọi ủng hộ với nghị sĩ này. Động thái diễn ra sau khi bà Greene thể hiện thái độ giữ khoảng cách với Tổng thống Trump, trong lúc ông đối mặt chỉ trích về vấn đề chi phí sinh hoạt tại Mỹ và bê bối liên quan tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Bà Greene bất đồng quan điểm với lãnh đạo Mỹ về nhiều vấn đề, dù gần đây vẫn thể hiện mình là người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump. Tổng thống Mỹ hôm 10/11 lần đầu bày tỏ thất vọng với nghị sĩ này, khi cho rằng bà đã "mất phương hướng".

Tình trạng này đánh dấu rạn nứt nghiêm trọng với phong trào MAGA, đặc biệt khi chỉ còn một năm là diễn ra bầu cử giữa kỳ. Thay đổi đột ngột của bà Greene làm dấy lên đồn đoán rằng nghị sĩ này có ý định tranh cử tổng thống vào năm 2028, song bà đã bác bỏ.

Một trong những vấn đề nhạy cảm nhất liên quan đến những chỉ trích của nghị sĩ Greene nhằm vào Tổng thống Trump là bê bối Epstein. Là người đi đầu trong nỗ lực kêu gọi công lý cho những nạn nhân của tỷ phú ấu dâm, bà Greene trong tuần này trở thành một trong số ít thành viên MAGA ủng hộ bỏ phiếu yêu cầu công khai các tài liệu liên quan cuộc điều tra nhằm vào Epstein.

Trong bài đăng hôm 15/11, bà Greene tiếp tục nhắc đến vấn đề này. "Là phụ nữ, tôi không xem nhẹ các mối đe dọa từ đàn ông. Giờ tôi đã phần nào hiểu được nỗi sợ hãi và áp lực mà những phụ nữ là nạn nhân của Epstein và nhóm của ông ta phải chịu", bà viết.

Phạm Giang (Theo AFP)