Ông Trump gọi biến đổi khí hậu là 'trò lừa bịp' giữa đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Ông Trump dành gần một tiếng đồng hồ nói về biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, gọi đây là “trò lừa bịp lớn nhất toàn cầu” giữa đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trong bài phát biểu dài 56 phút giữa đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập nhiều đến biến đổi khí hậu. Ông một lần nữa khẳng định đây là "trò lừa bịp lớn nhất toàn cầu", bởi bản chất khí hậu luôn biến đổi, không có thứ gì gọi là hiện tượng nóng lên toàn cầu hay lạnh đi toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu giữa đại hội đồng Liên Hợp Quốc, 23/9. Ảnh cắt từ clip của Reuters

Lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng những dự đoán trước đây của Liên Hợp Quốc (UN) cùng nhiều tổ chức khác về biến đổi khí hậu là sai lầm. Ông thêm rằng các quốc gia sẽ thất bại nếu không thoát khỏi "trò lừa đảo xanh này".

Bên cạnh đó, ông Trump gọi năng lượng tái tạo là "trò lừa bịp", bởi tính đắt đỏ, đồng thời không đủ công suất cần thiết để phục vụ các nhà máy, giúp một quốc gia "trở nên vĩ đại hơn". Ông nhấn mạnh năng lượng nên là thứ "tạo ra tiền, không phải mất tiền", trong bối cảnh điện tái tạo khó tự chủ khi thiếu nguồn trợ cấp từ chính phủ.

Tổng thống Mỹ kêu gọi các quốc gia quay lại với năng lượng hóa thạch, ví dụ Vương quốc Anh, nơi sở hữu nhiều dầu mỏ nhưng lại hướng tới nguồn năng lượng từ các trang trại điện gió cùng tấm pin mặt trời trải dài chục dặm. Dù là Tổng thống Mỹ, ông khẳng định "yêu châu Âu, và ghét việc họ bị tàn phá bởi chính sách năng lượng và nhập cư".

Ông cũng kể về nguyên tắc riêng trong cách gọi nhiên liệu hóa thạch tại Nhà Trắng, ví dụ than. "Chúng tôi không bao giờ được phép dùng từ 'than', mà phải dùng từ 'than sạch, đẹp'. Nghe hay hơn nhiều đúng không?", ông Trump nói.

Từ lâu, Tổng thống Mỹ đã chỉ trích khoa học khí hậu và các chính sách nhằm hỗ trợ thế giới chuyển đổi sang năng lượng xanh.

Dưới khán đài, bà Ilana Seid, đại sứ của đảo quốc Palau và là người đứng đầu Tổ chức các quốc đảo nhỏ (OPCW), cho rằng việc không hành động về biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng tới những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.

Còn Tiến sĩ Adelle Thomas, Phó chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc (IPCC), đã trải qua cơn bão Sandy năm 2012, khi thảm họa này đổ bộ vào vùng Caribe và Thành phố New York năm 2012. "Hàng triệu người trên thế giới đã chứng kiến sức tàn phá của biến đổi khí hậu. Đây là thảm họa chết người, đòi hỏi các hành động ứng phó khẩn cấp", bà nói thêm.



Trong bài diễn thuyết trước UN, Tổng thống Trump cũng phàn nàn về cơ sở hạ tầng của Liên Hợp Quốc. Ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã bị mắc kẹt tạm thời trên thang cuốn.

"Hai điều tôi nhận được từ Liên Hợp Quốc là một cái thang cuốn hỏng và một máy nhắc chữ hỏng", ông Trump nói, đồng thời lưu ý rằng bà Melania suýt ngã khi thang cuốn dừng đột ngột.

Bảo Bảo (theo Reuters, AP)