Ông Trump gây tranh cãi khi chia sẻ nội dung ví Ấn Độ như 'địa ngục'

Các nghị sĩ và tổ chức Ấn Độ phản đối việc ông Trump chia sẻ trên tài khoản cá nhân nội dung podcast có lời so sánh nước này với "địa ngục trần gian".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/4 chia sẻ lại trên Truth Social bản tường thuật dài 4 trang chương trình podcast của Michael Savage, nhà bình luận chính trị theo trường phái bảo thủ, chỉ trích quyền hưởng quốc tịch Mỹ nếu một người được sinh ra tại nơi này. Ông Trump không viết thêm bình luận nào, chỉ đính kèm video chương trình Savage Nation được phát trên NEWSMAX.

Podcast chủ yếu nhắm vào tổ chức Liên đoàn Quyền tự do Dân sự Mỹ (ACLU), song có một số lời cáo buộc người nhập cư, trong đó có người Ấn Độ, không thích tuyển dụng người Mỹ và không đủ năng lực tiếng Anh.

Phần gây tranh cãi nhất trong bản tường thuật là phát biểu của Savage: "Một đứa trẻ sinh ra tại đây lập tức trở thành công dân, rồi họ đưa toàn bộ gia đình từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ hoặc một địa ngục trần gian nào khác trên hành tinh này đến đây".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phoenix, bang Arizona ngày 17/4. Ảnh: AP

Bài đăng của ông Trump lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ nhiều cá nhân và tổ chức tại Mỹ lẫn Ấn Độ. Hạ nghị sĩ Mỹ gốc Ấn Ami Bera gọi việc ông Trump chia sẻ lại những bình luận của Savage là "xúc phạm, thiếu hiểu biết và không xứng với cương vị".

Quỹ Người Mỹ Hindu bày tỏ "sửng sốt trước nội dung mang tính thù ghét và phân biệt chủng tộc" nhắm vào người gốc Ấn và gốc Hoa được Tổng thống Trump chia sẻ lại trên tài khoản cá nhân. Tổ chức này cảnh báo nguy cơ hành động này làm gia tăng tâm lý thù hằn trong xã hội Mỹ vốn đang ở mức "cao nhất từ trước đến nay".

"Tổng thống Trump cần cân nhắc lại, xóa bài đăng và công nhận những đóng góp không thể chối cãi từ cộng đồng người Mỹ gốc Á đối với đất nước", Quỹ Người Mỹ Hindu kêu gọi.

Đảng Quốc đại (INC) tại Ấn Độ đăng bài phản bác trên X, cho rằng hành động chia sẻ của ông Trump là "xúc phạm nghiêm trọng, bài xích Ấn Độ" và kêu gọi chính phủ có phản ứng mạnh mẽ. Lãnh đạo đảng Quốc đại Supriya Srinate phản đối cách gọi Ấn Độ là "địa ngục trần gian", cũng như cách Tổng thống Mỹ từng ám chỉ người Ấn Độ là "giang hồ laptop" trong những lập luận gửi Tòa án Tối cao Mỹ về xem xét bỏ quyền hưởng quốc tịch Mỹ nếu sinh tại Mỹ.

Micheal Savage, nhà bình luận chính trị bảo thủ 84 tuổi tại Mỹ Ảnh: Spokesman-Review

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 23/4 lên tiếng về những bình luận gây tranh cãi vừa qua, song không đề cập trực tiếp đến Tổng thống Trump. Người phát ngôn Randhir Jaiswal cho biết những bình luận về người Ấn Độ tại Mỹ "rõ ràng là thiếu hiểu biết, không phù hợp và gây phản cảm".

"Các bình luận này không phản ánh đúng thực tế quan hệ Ấn Độ - Mỹ, từ lâu dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích mà hai nước cùng chia sẻ", ông Jaiswal nói.

Trong khi đó, đại sứ quán Mỹ tại New Delhi cùng ngày đưa ra thông điệp khẳng định lãnh đạo Mỹ luôn xem Ấn Độ là "một quốc gia tuyệt vời và có một người bạn rất tốt làm lãnh đạo", nhắc đến Thủ tướng Narendra Modi.

Thanh Danh (Theo AFP, NDTV, Hindustan Times)