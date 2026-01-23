Ông Trump gây chú ý vì vết bầm tím trên tay

Ảnh chụp vết bầm tím trên tay ông Trump làm dấy lên câu hỏi về tình trạng sức khỏe, Tổng thống Mỹ giải thích là do "đập tay vào bàn".

Ảnh chụp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1 cho thấy vết bầm tím khá lớn trên mu bàn tay trái của ông. Tay ông Trump không có vết bầm nào trong các ảnh chụp đầu sự kiện và trước đó vài ngày, dẫn đến một số hoài nghi về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Mỹ.

"Tôi vô tình đập tay vào bàn. Tôi khuyên các bạn nên uống aspirin nếu muốn tốt cho tim, nhưng đừng sử dụng nếu không muốn bị bầm tím", Tổng thống Mỹ nói với các nhà báo trên chuyên cơ Không lực Một.

Tổng thống Trump tại lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump hồi đầu tháng tiết lộ đang uống thuốc aspirin đều đặn vì không muốn "máu đặc chảy qua tim". Sean Barbabella, bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ, cho biết ông mỗi ngày uống 325 mg aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch.

Mayo Clinic, trung tâm y tế danh tiếng ở Mỹ, nói rằng sử dụng aspirin hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ ở người trên 60 tuổi, và liều thấp nhất thường dùng là 81 mg. Điều này đồng nghĩa ông Trump đang dùng aspirin với liều cao gấp 4 lần thông thường.

Ông Trump, 79 tuổi, là người cao tuổi thứ hai từng giữ chức Tổng thống Mỹ, sau người tiền nhiệm Joe Biden. Sức khỏe của ông gần đây gây chú ý khi xuất hiện những vết bầm tím trên tay và phải làm xét nghiệm hình ảnh. Tổng thống Mỹ đôi khi nhắm mắt tại các sự kiện, khiến một số người cho rằng ông đang ngủ gật.

Nhà Trắng giải thích các vết bầm là do ông Trump phải bắt tay thường xuyên, việc sử dụng aspirin thường xuyên để bảo vệ tim mạch cũng có thể dẫn đến dễ bị bầm tím. Tổng thống Trump cũng phủ nhận thông tin ông ngủ gật trong các cuộc họp, khẳng định ông chỉ thư giãn.

Tổng thống Trump tại cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22/1. Ảnh: Reuters

Chính quyền Mỹ năm ngoái cho biết ông Trump bị sưng chân vì suy tĩnh mạch mạn tính. Tình trạng này có thể được kiểm soát bằng thuốc hoặc thủ thuật chuyên biệt.

Tổng thống Trump ngày 2/1 tuyên bố có sức khỏe hoàn hảo. "Tôi đã lần thứ ba liên tiếp vượt qua xuất sắc bài kiểm tra nhận thức (tức là trả lời đúng 100%), điều mà không một tổng thống hay phó tổng thống Mỹ nào trước đây làm được", ông nói.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)