Ông Trump: Eo biển Hormuz sẽ sớm mở cửa trở lại

Tổng thống Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm khai thông, song thừa nhận đây không phải việc dễ dàng.

"Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra khá nhanh chóng. Nếu không, chúng tôi sẽ có cách này hay cách khác để giải quyết dứt điểm", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại căn cứ liên hợp Andrews hôm 10/4 khi đề cập nỗ lực nhằm mở cửa eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ tiết lộ một số nước đã đề nghị giúp đỡ, song không nêu cụ thể. "Các quốc gia khác cũng sử dụng eo biển này. Vì vậy, một số nước đang tham gia và họ sẽ giúp một tay. Tôi phải lưu ý là mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ sớm mở cửa eo biển", ông nói.

Lãnh đạo Mỹ cho biết trọng tâm chính khi đàm phán thỏa thuận với Iran vẫn là hạn chế năng lực hạt nhân của nước này. "Không vũ khí hạt nhân. Đó là 99% nội dung của thỏa thuận", ông cho biết.

Tổng thống Donald Trump tại căn cứ quân sự Andrews ở Maryland ngày 10/4. Ảnh: AP

Tổng thống Trump trước đó viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran "không còn quân bài nào" trong các cuộc đàm phán với Mỹ, ngoại trừ "tống tiền thế giới trong ngắn hạn" bằng cách sử dụng các tuyến hàng hải quốc tế. "Lý do duy nhất họ còn tồn tại đến ngày nay là để đàm phán", ông tuyên bố.

Mỹ và Iran đã nhất trí mở lại eo biển Hormuz trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần đạt được hôm 8/4, nhưng hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải quan trọng này vẫn gần như bị đình trệ do thiếu sự hướng dẫn rõ ràng từ Tehran, theo đài CNN.

Hãng thông tấn AFP dẫn dữ liệu theo dõi hàng hải thu thập hôm 9/4 cho biết chỉ có 10 tàu đi qua eo biển Hormuz kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ở Trung Đông.

Theo thỏa thuận, Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn, nhưng tàu thuyền đi qua sẽ chịu sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran và phải tuân thủ một số "biện pháp kỹ thuật". Tehran nói với các bên trung gian đàm phán rằng sẽ hạn chế số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz xuống khoảng chục chiếc mỗi ngày.

Các bên trung gian và môi giới hàng hải cũng nói rằng Iran yêu cầu tàu hàng phải thỏa thuận trước về phí quá cảnh, sau đó thanh toán bằng tiền điện tử hoặc đồng nhân dân tệ. Mức phí phụ thuộc vào kích thước tàu, bao gồm phí quá cảnh cơ bản, hộ tống an ninh và xử lý hành chính.

Vị trí eo biển Hormuz và các quốc gia xung quanh. Đồ họa: NASA

Tổng thống Trump cũng tỏ ra không hài lòng khi các đồng minh NATO không hỗ trợ đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz. Reuters ngày 9/4 đưa tin sau cuộc gặp với ông Trump, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã thông báo với chính phủ các nước châu Âu rằng lãnh đạo Mỹ muốn có những cam kết cụ thể nhằm bảo vệ tuyến hàng hải này trong vòng vài ngày tới.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, CNN)