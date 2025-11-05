Ông Trump đổi ý, đề cử lại đồng minh của Elon Musk làm lãnh đạo NASA

Tổng thống Trump một lần nữa đề cử Jared Isaacman, đồng minh của tỷ phú Musk làm người đứng đầu NASA, 6 tháng sau khi rút quyết định này.

"Niềm đam mê không gian, kinh nghiệm làm phi hành gia cùng nỗ lực khám phá những giới hạn mới, giải mã bí ẩn vũ trụ và thúc đẩy phát triển nền kinh tế không gian mới giúp Jared trở thành người lý tưởng để lãnh đạo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA)", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/11 tuyên bố.

Nếu được Thượng viện Mỹ chấp thuận, ông Isaacman sẽ thay thế Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, người đang nắm giữ vai trò lãnh đạo tạm quyền tại NASA.

Jared Isaacman tại buổi điều trần trước Thượng viện Mỹ hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Ông Trump từng đề cử ông Isaacman làm người đứng đầu NASA song đã rút lại quyết định này hồi tháng 5, trong lúc Tổng thống Mỹ và Elon Musk tranh cãi gay gắt về "Đạo luật to đẹp" (OBBBA). Nhà Trắng khi đó viện dẫn lý do ông Isaacman từng ủng hộ phe Dân chủ, song truyền thông Mỹ cho rằng đây là động thái nhằm vào ông Musk, do hai người là có quan hệ thân cận.

CEO SpaceX đã đăng lại thông báo đề cử từ Tổng thống Trump lên mạng xã hội X, đính kèm biểu tượng trái tim, tên lửa và quốc kỳ Mỹ.

Ông Isaacman, 42 tuổi, là nhà sáng lập kiêm CEO Shift4 Payments, công ty chuyên về dịch vụ thanh toán có trụ sở ở bang Pennsylvania, đồng thời là phi công tài năng. Ông đã đi vào lịch sử khi trở thành phi hành gia tư nhân đầu tiên đi bộ ngoài không gian trong sứ mệnh Polaris Dawn của SpaceX hồi tháng 9/2024.

Isaacman đã tham gia nhiều chuyến bay tư nhân trên không gian bằng tên lửa SpaceX. Ông là khách hàng chủ chốt và ủng hộ các mục tiêu khám phá vũ trụ của công ty này.

Tỷ phú Musk được cho là từng tìm cách thuyết phục Tổng thống Trump để giúp ông Isaacman trở thành lãnh đạo NASA, làm nảy sinh nghi vấn về khả năng xung đột lợi ích.

Elon Musk, người giàu nhất thế giới, từng là đồng minh thân thiết với Tổng thống Trump sau khi đầu tư khoản tiền lớn cho chiến dịch tranh cử của ông, đồng thời được giao nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu trong chính phủ.

Tổng thống Trump và Elon Musk trò chuyện trong lễ tưởng niệm Charlie Kirk ở bang Arizona ngày 21/9. Ảnh: AP

Quan hệ giữa Tổng thống Trump và tỷ phú Musk xấu đi do bất đồng về OBBBA, đạo luật chi tiêu ngân sách và giảm thuế. Ông Musk sau đó gọi điện "làm hòa" với Tổng thống Trump, đồng thời cho hay ông cảm thấy hối tiếc về một số bài đăng "đi quá xa".

Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ ý kiến rằng ông muốn hủy hoại các doanh nghiệp của Elon Musk sau mâu thuẫn, nhấn mạnh mong họ phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tổng thống Trump và Elon Musk đã trao đổi với nhau khi tham dự lễ tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk hôm 21/9, đánh dấu lần đầu trò chuyện công khai kể từ khi xảy ra xung đột. Giới quan sát đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa hai người đã "tan băng".

Phạm Giang (Theo AFP)