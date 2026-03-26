Ông Trump dời lịch thăm Trung Quốc sang tháng 5

Tổng thống Mỹ cho biết sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào giữa tháng 5, sau khi hoãn lịch do chiến sự Iran.

"Cuộc gặp giữa tôi và Chủ tịch đáng kính của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình, vốn bị trì hoãn vì chiến dịch tại Iran, đã được xếp lịch lại và sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 14-15/5", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Truth Social ngày 25/3.

Ông Trump cho biết đại diện các bên đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho chuyến thăm "mang tính lịch sử". Lãnh đạo Mỹ khẳng định cuộc gặp với Chủ tịch Tập vào tháng 5 sẽ là "sự kiện bước ngoặt" mà ông rất mong chờ. Tổng thống Trump tiết lộ thêm rằng ông Tập cùng phu nhân dự kiến đến thăm Washington trong năm nay.

Lãnh đạo Mỹ ban đầu lên kế hoạch thăm Bắc Kinh vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 nhằm thúc đẩy tái thiết quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Trump và ông Tập từng gặp nhau tại Hàn Quốc hồi tháng 10/2025 và đạt được thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Palm Beach, Florida, ngày 23/3. Ảnh: AP

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 25/3 cho biết chiến dịch nhắm vào Iran có thể kéo dài thêm khoảng 4-6 tuần, nhưng không khẳng định liệu xung đột có kết thúc trước thời điểm chuyến thăm diễn ra hay không. Bà nói Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông cảm và chấp nhận đề nghị hoãn lịch của phía Mỹ.

Quyết định lùi ngày thăm diễn ra trong bối cảnh chiến sự Iran khiến Trung Đông leo thang căng thẳng, đẩy giá năng lượng lên mức cao trong nhiều năm và làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung toàn cầu, đặc biệt khi eo biển Hormuz bị ảnh hưởng.

Giới phân tích nhận định Trung Quốc có thể nắm lợi thế trong đàm phán khi ông Trump đến Bắc Kinh, đặc biệt khi Washington đang gặp nhiều thách thức trong xác định lối thoát cho xung đột và thiếu sự ủng hộ từ các đồng minh truyền thống.

Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump sau 8 năm. Quan hệ Mỹ - Trung còn nhiều bất đồng, từ thương mại, tiếp cận tài nguyên chiến lược đến vấn đề Đài Loan. Dù hai bên có thể đạt một số thỏa thuận thiện chí, các khác biệt sâu sắc được cho là khó có tiến triển đáng kể.

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)