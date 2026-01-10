Ông Trump đọc to lời nhắn riêng từ Ngoại trưởng Rubio giữa cuộc họp

Ngoại trưởng Rubio đưa Tổng thống Trump tờ giấy ghi lời nhắn riêng khi họp báo, nhưng ông chủ Nhà Trắng lại đọc to trước mọi người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 9/1 chủ trì cuộc gặp tại Nhà Trắng với đại diện 17 tập đoàn dầu mỏ để bàn về đầu tư ở Venezuela. Tham dự sự kiện còn có Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright.

Ngoại trưởng Rubio đã cố chuyển cho Tổng thống Trump một tờ giấy nhắn, khi ông chủ Nhà Trắng đang hứa hẹn về "một khoản lời rất tuyệt" nếu các công ty đầu tư 100 tỷ USD để tái thiết ngành năng lượng Venezuela.

"Các anh đều sẽ làm ăn rất tốt. Marco vừa đưa cho tôi một mảnh giấy. 'Quay lại với Chevron, họ muốn bàn thêm chuyện gì đó'", ông Trump đọc to. Hình ảnh về sự kiện cho thấy Ngoại trưởng Rubio thoáng tỏ ra bất ngờ với hành động của Tổng thống, rồi cười với vẻ gượng gạo.

Ông Trump gây bất ngờ khi đọc to ghi chú riêng từ Ngoại trưởng Rubio Tổng thống Trump đọc to ghi chú riêng nhận từ Ngoại trưởng Rubio. Video: X/theblaze

"Cứ tiếp tục đi, tôi sẽ quay lại với Chevron, Mark", Tổng thống Trump nói, nhắc đến phó chủ tịch tập đoàn Chevron Mark Nelson, rồi vỗ vai Ngoại trưởng Mỹ. "Cảm ơn Marco".

"Có câu hỏi gì sao, thưa Tổng thống?", ông Nelson.

"Có, nói đi Marco, anh muốn hỏi gì ở đây nhỉ?", ông Trump vừa nói vừa xem lại ghi chú một lần nữa.

Ông Marco sau đó chỉ tay sang ông Wright. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ đề nghị Chevron cập nhật tình hình hoạt động của tập đoàn ở Venezuela và định hướng cho 12-18 tháng tới. Khi ông Nelson trả lời, Ngoại trưởng Rubio lấy lại tờ giấy nhắn, gấp làm đôi rồi cất đi.

Tổng thống Donald Trump đọc to lời nhắn riêng từ Ngoại trưởng Marco Rubio tại cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 9/1. Ảnh: AP

Đây không phải lần đầu ông Trump làm lộ nội dung ghi chú riêng từ Ngoại trưởng Mỹ.

Ông Rubio từng đưa cho ông Trump một ghi chú khi Tổng thống Mỹ chủ trì cuộc gặp với các nhà hoạt động bảo thủ và báo giới ngày 8/10/2025. Các phóng viên ảnh đã chụp được nội dung ghi chú là "ngài cần phê duyệt sớm bài đăng trên Truth Social để có thể là người đầu tiên thông báo về thỏa thuận" khi ông Trump cầm tờ giấy đọc.

Tổng thống Trump sau đó cho biết Ngoại trưởng Rubio viết các bên đã rất gần một thỏa thuận ở Trung Đông và họ sẽ sớm cần đến ông. Sau khi kết thúc cuộc họp, ông Trump đăng bài viết trên Truth Social rằng Israel - Hamas đã nhất trí về giai đoạn một của thỏa thuận hòa bình, chấm dứt chiến sự Gaza.

Như Tâm (Theo Yahoo, Independent)