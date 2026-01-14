Ông Trump dọa tước quốc tịch người nhập cư phạm tội lừa đảo

Ông Trump dọa sẽ hủy bỏ tư cách công dân của người nhập cư đến từ Somalia và mọi quốc gia khác bị kết tội lừa đảo người dân Mỹ.

"Nếu họ đến Mỹ để cướp bóc người dân Mỹ, chúng tôi sẽ tống họ vào tù và đưa họ trở lại quê hương", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit, bang Michigan ngày 13/1. "Chúng tôi sẽ tước quốc tịch của người nhập cư đã nhập tịch đến từ Somalia hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bị kết tội lừa đảo công dân Mỹ. Chúng tôi sẽ tống khứ họ khỏi đây ngay lập tức".

Ông dành một phần bài phát biểu để chỉ trích gay gắt cộng đồng người gốc Somalia trên khắp đất nước, đặc biệt ở hai bang Minnesota và Maine. Chính quyền liên bang đang đẩy mạnh chiến dịch trục xuất tại thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota, nơi có đông đảo cộng đồng người gốc Somalia sinh sống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit, bang Michigan ngày 13/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump nhắc đến nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Ilhan Omar, người tị nạn từ Somalia đến Mỹ khi 12 tuổi và trở thành công dân Mỹ năm 17 tuổi. "Bà ấy sống ở Somalia, nơi không có chính phủ, quân đội, cảnh sát, chẳng có gì hết. Ở đó chỉ có cảnh giết chóc và cướp tàu. Thế rồi bà ấy đến đây và lên lớp chúng ta về hiến pháp nước Mỹ. Tôi đoán bà ấy là kẻ lừa đảo thực thụ", ông nói.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong ngày 13/1 cũng đã xác nhận sẽ chấm dứt Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) dành cho người nhập cư Somalia. Quy chế TPS bảo vệ người được cấp khỏi bị trục xuất và cho phép họ làm việc tại Mỹ. TPS thường được cấp cho người được đánh giá là sẽ gặp nguy hiểm nếu họ trở về nước, do quê hương có chiến tranh, thiên tai hoặc các vấn đề rủi ro khác.

Những hành động của chính quyền Trump diễn ra sau khi một số người có ảnh hưởng và theo khuynh hướng cánh hữu tuyên bố người gốc Somalia ở Minneapolis đã tham gia các vụ gian lận quy mô lớn liên quan đến những trung tâm giữ trẻ được nhà nước trợ cấp. Họ không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.

Trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra, Tổng thống Trump đã tạm dừng các khoản hỗ trợ liên bang cho dịch vụ chăm sóc trẻ em đối với 5 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo. Một thẩm phán liên bang tuần trước ra phán quyết tạm hoãn thi hành sắc lệnh của ông Trump, sau khi các bang California, Colorado, Illinois, Minnesota và New York đệ đơn kiện Tổng thống.

Huyền Lê (Theo Reuters, Guardian, Anadolu)