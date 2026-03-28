Ông Trump dọa sẽ không bảo vệ NATO

Ông Trump thất vọng vì đồng minh trong NATO không gửi quân đến eo biển Hormuz, cảnh báo Mỹ có thể làm tương tự khi châu Âu cần trợ giúp.

"Họ đã không có mặt ở đó. Chúng ta chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho NATO, hàng trăm tỷ để bảo vệ họ, luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Tuy nhiên, dựa trên những hành động của họ, tôi đoán chúng ta không cần thiết phải làm như vậy nữa, đúng không?", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại diễn đàn đầu tư ở bang Florida ngày 27/3.

"Tại sao chúng ta phải giúp họ, trong khi họ đã không ở đó vì chúng ta", ông nói thêm.

Tổng thống Donald Trump tại sự kiện ở Miami, bang Florida ngày 27/3. Ảnh: AP

Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2, ông Trump đã nhiều lần bày tỏ thất vọng vì các đồng minh trong NATO thiếu sự ủng hộ dành cho Mỹ và từ chối triển khai lực lượng giúp khai thông eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa.

Nhật Bản và 5 thành viên NATO là Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan cho biết sẵn sàng "đóng góp vào các nỗ lực phù hợp" nhưng chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào. Tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Tổng thống Trump từ lâu bày tỏ hoài nghi về vai trò của liên minh quân sự phương Tây và nhiều lần chỉ trích NATO trong những ngày gần đây. Ông thậm chí cho rằng Mỹ cần xem xét lại tư cách thành viên trong khối NATO.

Lãnh đạo Mỹ hôm 26/3 viết trên mạng xã hội rằng Washington "không cần bất cứ điều gì" từ NATO. "Các quốc gia NATO hoàn toàn không làm gì để giúp đối phó với đất nước đang bị tàn phá về quân sự là Iran", ông nhấn mạnh.

Hồi tuần trước, ông thậm chí còn chỉ trích các thành viên NATO "hèn nhát" và tuyên bố liên minh quân sự này chỉ là "hổ giấy" nếu thiếu Mỹ.

