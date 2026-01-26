Ông Trump đổ lỗi phe Dân chủ khi đặc vụ liên tiếp bắn chết người

Tổng thống Trump cáo buộc đảng Dân chủ "thêm dầu vào lửa", thiếu hợp tác với lực lượng liên bang, dẫn đến hai vụ nổ súng bắn chết người của các đặc vụ.

Tổng thống Donald Trump ngày 26/1 bình luận trên Truth Social rằng hai trường hợp công dân Mỹ "thiệt mạng một cách bi thảm" ở Minneapolis trong vài tuần qua là vì các lãnh đạo Dân chủ đang từ chối hợp tác với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Ông đồng thời kêu gọi Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, Thị trưởng thành phố Minneapolis Jacob Frey và mọi thống đốc cùng thị trưởng thuộc đảng Dân chủ "ngừng chống cự hay thổi bùng thêm ngọn lửa chia rẽ, hỗn loạn và bạo lực".

"Tại những thành phố và bang do đảng Cộng hòa điều hành, các chiến dịch trục xuất diễn ra ôn hòa và êm ả. Đấy là do lực lượng hành pháp địa phương được phép phối hợp cùng đồng nghiệp liên bang. Ở 5 bang Cộng hòa gồm Texas, Georgia, Florida, Tennessee và Louisiana, ICE bắt 150.245 tội phạm nhập cư trong năm qua và không có biểu tình, bạo loạn hay hỗn loạn nào cả. Vì sao? Vì cảnh sát địa phương và ICE hợp tác cùng nhau", ông Trump lập luận.

Tổng thống Donald Trump trong khuôn viên Nhà Trắng ngày 16/1. Ảnh: AP

Lãnh đạo Mỹ chỉ trích lãnh đạo các bang và thành phố do đảng Dân chủ điều hành đang từ chối hợp tác cùng ICE, trong khi "khuyến khích những thành phần kích động cánh tả cản trở bất hợp pháp chiến dịch truy quét những đối tượng tồi tệ nhất".

"Phe Dân chủ đang ưu tiên tội phạm nhập cư thay vì những công dân tuân thủ pháp luật và đóng thuế đầy đủ. Họ tạo ra tình trạng nguy hiểm cho mọi bên liên quan. Hai công dân Mỹ đã thiệt mạng bi thảm vì hỗn loạn do phe Dân chủ tạo ra", Tổng thống Mỹ viết.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi các đặc vụ liên bang bắn chết Renee Good và Alex Pretti, đều là công dân Mỹ, trong chiến dịch truy quét nhập cư tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota trong tháng này.

Các quan chức hàng đầu trong chính quyền Trump cáo buộc Good và Pretti hành xử như "khủng bố nội địa" và tìm cách gây hại cho đặc vụ liên bang, dù không đưa ra bằng chứng nào. Tuy nhiên, bài đăng của Tổng thống Trump không đề cập đến những cáo buộc này.

Pretti ngày 25/1 bị bắn chết khi tranh cãi và ghi hình lực lượng truy quét nhập cư, làm dấy lên làn sóng phản đối gay gắt từ các chính khách, trong đó có một số nghị sĩ Cộng hòa yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập. Cảnh sát địa phương cho biết Pretti có giấy phép mang theo súng, đã bị các đặc vụ liên bang tước vũ khí và ghì xuống đất, rồi bị bắn chết tại hiện trường.

Đặc vụ liên bang bắn chết công dân Mỹ tại Minneapolis Khoảnh khắc người đàn ông bị đặc vụ liên bang bắn ở Minneapolis hôm 24/1. Video: X/DMichaelTripi

Trong một cuộc phỏng vấn với WSJ, Tổng thống Trump nói chính quyền đang "xem xét mọi mặt" cái chết của Pretti. Ông không bình luận liệu đặc vụ liên bang nổ súng là hợp lý hay không, song lưu ý rằng Pretti mang theo súng và hai băng đạn đến khu vực biểu tình, cho rằng "điều đó cũng không ổn".

Tổng thống Mỹ kêu gọi các thành phố và bang do đảng Dân chủ lãnh đạo hợp tác với cơ quan nhập cư bàn giao những người nhập cư không giấy tờ đang bị giam ở nhà tù bang và trại giam địa phương cho lực lượng liên bang, giao nộp những người nhập cư đang có lệnh truy nã còn hiệu lực hoặc có tiền sử tội phạm để tiến hành trục xuất ngay.

Ông Trump cho rằng cảnh sát địa phương cần hỗ trợ lực lượng liên bang truy bắt, tạm giữ những người nhập cư bị truy nã và chính trị gia đảng Dân chủ cần hợp tác truy quét tội phạm nhập cư để bảo vệ công dân. Ông đồng thời thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua luật xóa bỏ các "thành phố trú ẩn" dành cho người nhập cư không giấy tờ, coi đây là gốc rễ của mọi rắc rối.

Thanh Danh (Theo AP, Politico, Times)