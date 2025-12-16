Ông Trump đệ đơn kiện BBC, yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD

Ông Trump đệ đơn kiện BBC với cáo buộc phỉ báng, liên quan một phim tài liệu đã cắt ghép bài phát biểu của ông vào ngày xảy ra vụ bạo loạn Đồi Capitol 6/1/2021.

Đội ngũ của ông Trump đệ trình đơn kiện đài truyền hình Anh BBC lên tòa án liên bang ở nam Florida ngày 15/12. Trong đó, BBC bị cáo buộc tội phỉ báng và vi phạm luật thực thi thương mại của bang Florida. Nhóm luật sư của ông Trump yêu cầu BBC bồi thường 5 tỷ USD cho mỗi cáo buộc.

BBC đã "đăng tải hình ảnh sai sự thật, lừa dối, xúc phạm, kích động và ác ý" về Tổng thống Trump trong tập phim tài liệu Panorama phát sóng một tuần trước cuộc bầu cử năm 2024, theo nội dung đơn kiện dài 33 trang của nhóm luật sư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 15/12. Ảnh: AFP

Đơn kiện cho rằng BBC đã đánh lừa người xem một cách "cố tình và ác ý" bằng cách cắt ghép hai đoạn clip cách nhau 55 phút trong cùng một bài phát biểu của ông Trump vào ngày xảy ra cuộc bạo loạn Đồi Capitol 6/1/2021. Luật sư cũng nói bản biên tập của BBC đã bỏ qua "tuyên bố kêu gọi hòa bình" trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ.

Ông Trump khi đó đã kêu gọi những người ủng hộ đến Đồi Capitol, nơi các nhà lập pháp sắp bỏ phiếu để xác nhận chiến thắng bầu cử của ông Joe Biden. Ông khi đó nói rằng "chúng ta sẽ tiến về Đồi Capitol và cổ vũ cho các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ dũng cảm của chúng ta".

Đơn kiện cũng chỉ ra những lo ngại về bộ phim tài liệu Panorama từng được nội bộ BBC nêu lên nhưng đài truyền hình Anh "vẫn phớt lờ những ý kiến này và không có hành động khắc phục".

Phát ngôn viên nhóm pháp lý của ông Trump nói BBC có "lịch sử lừa dối khán giả" khi đưa tin về Tổng thống Mỹ để "phục vụ cho chương trình nghị sự cánh tả của họ".

"Họ đã nhét chữ vào miệng tôi theo đúng nghĩa đen. Họ đã khiến tôi nói những điều mà tôi chưa từng nói. Tôi đoán họ dùng trí tuệ nhân tạo hoặc thứ gì đó tương tự", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục trước khi đệ đơn kiện.

Chủ tịch BBC Samir Shah đã gửi thư tới Nhà Trắng và xin lỗi Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nhà đài này từ chối yêu cầu bồi thường, nói rằng không có đủ căn cứ để ông Trump kiện họ với cáo buộc "phỉ báng".

BBC chưa bình luận về động thái mới của ông Trump.

