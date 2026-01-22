Ông Trump có thể xóa tên F-47 của tiêm kích thế hệ 6

Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng bỏ số 47 trong tên gọi của tiêm kích thế hệ 6 do Mỹ phát triển nếu thấy "không thích".

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Thụy Sĩ hôm 21/1, Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ sở hữu những khí tài tốt nhất, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35, và đang phát triển chiến đấu cơ thế hệ 6 mang tên F-47.

"Họ nói rằng F-47 là tiêm kích có uy lực nhất từ trước đến nay. Họ chọn số 47 cho phi cơ, song tôi sẽ bỏ con số này đi nếu không thích. Tôi không biết lý do họ chọn số 47", ông nói.

Chưa rõ lý do Tổng thống Trump nêu vấn đề xóa bỏ tên gọi "F-47" cho mẫu tiêm kích được kỳ vọng sẽ bảo đảm ưu thế cho không quân Mỹ trong tương lai, đặc biệt trong những cuộc xung đột với vũ khí công nghệ cao.

Ông Trump ngỏ ý đổi tên tiêm kích F-47 Tổng thống Trump đề cập tới tiêm kích F-47 khi phát biểu tại WEF ngày 21/1. Video: CNN

Không quân Mỹ từng giải thích về tên gọi F-47 của tiêm kích thuộc dự án Làm chủ Bầu trời Thế hệ mới (NGAD), trong đó có lấy cảm hứng từ chiến đấu cơ huyền thoại P-47 Thunderbolt thời Thế chiến II và từng được đổi tên thành F-47 năm 1947.

Năm 1947 cũng là thời điểm quân chủng Không quân Mỹ được thành lập, lấy nòng cốt là binh chủng tác chiến trên không thuộc lục quân. Ngoài ra, số 47 còn đề cập tới ông Trump trên cương vị Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ.

Chương trình phát triển F-47 từng rơi vào thời kỳ bất định và đối mặt nguy cơ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, chính quyền Trump quyết định tiếp tục dự án và hồi tháng 3/2025 thông báo chọn Boeing làm đơn vị chế tạo.

"Các tướng lĩnh đã chọn một cái tên và đó là con số tuyệt vời", ông Trump nói trong buổi ra mắt tiêm kích F-47 hồi năm ngoái.

Joseph Trevithick, biên tập viên chuyên trang quân sự War Zone, nhận định Tổng thống Mỹ rất chú trọng hình ảnh cá nhân. "Ông Trump có thể không muốn bị liên hệ trực tiếp với chương trình F-47 nếu nó gặp vấn đề nghiêm trọng hoặc trở thành chủ đề của những tranh cãi khác, hoặc đơn giản là ông ấy không thích thiết kế của mẫu tiêm kích này", theo Trevithick.

Không quân Mỹ và Boeing vẫn bày tỏ lạc quan về tiến độ của chương trình F-47. Hồi tháng 9/2025, tư lệnh không quân Mỹ khi đó là David Allvin cho biết Boeing đã bắt đầu chế tạo nguyên mẫu đầu tiên, chỉ vài tháng sau khi dòng chiến đấu cơ này được công bố.

Hình ảnh mô phỏng của tiêm kích Boeing F-47. Đồ họa: USAF

F-47 dự kiến có bán kính chiến đấu hơn 1.800 km và tốc độ tối đa khoảng 2.400 km/h. Tầm hoạt động của F-47 được đánh giá là cao hơn 25% so với các tiêm kích hiện có trong biên chế quân đội Mỹ.

Không quân Mỹ dự kiến mua ít nhất 185 chiếc F-47, phù hợp với kế hoạch thay thế lực lượng tiêm kích tàng hình F-22, song số lượng có thể thay đổi. Chưa rõ giá thành của máy bay F-47 hoàn chỉnh. Một số chuyên gia và quan chức Mỹ ước tính mỗi chiếc có thể có giá hơn 300 triệu USD, đắt gấp ba lần giá trung bình của chiến đấu cơ tàng hình F-35.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, War Zone, CNN)