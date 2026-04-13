Ông Trump có thể đang cân nhắc tập kích quy mô nhỏ vào Iran

WSJ cho biết Tổng thống Trump đang xem xét khả năng nối lại tập kích Iran một cách có hạn chế, sau khi đàm phán tại Pakistan đổ vỡ.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên và nguồn thạo tin cho biết bên cạnh phong tỏa eo biển Hormuz, tiến hành các cuộc tấn công mang tính hạn chế nhằm vào Iran là một trong các phương án mà Tổng thống Donald Trump và đội ngũ cố vấn cân nhắc vào hôm 12/4 nhằm phá vỡ thế bế tắc trên bàn đàm phán, sau khi cuộc đối thoại giữa hai nước kết thúc tại Pakistan mà không đạt được thỏa thuận.

Ông Trump cũng có thể nối lại chiến dịch ném bom toàn diện nhằm vào Iran, song các quan chức cho rằng điều này ít có khả năng xảy ra hơn do nguy cơ khiến khu vực trở nên bất ổn hơn nữa, Tổng thống Mỹ cũng không muốn các cuộc xung đột kéo dài.

Lãnh đạo Mỹ có thể chỉ phong tỏa eo biển Hormuz trong ngắn hạn, trong lúc gây áp lực lên các đồng minh để những nước này tham gia nhiệm vụ hộ tống dài hơi ở tuyến hàng hải trong tương lai, theo WSJ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 11/4. Ảnh: AP

Tờ báo cho biết sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, Tổng thống Trump dành phần lớn thời gian ở khu nghỉ dưỡng tại bang Florida để trao đổi với các cố vấn, chơi golf và tham gia một chương trình của kênh Fox News qua điện thoại. Các cố vấn nói ông Trump vẫn bỏ ngỏ giải pháp ngoại giao với Iran, dù lãnh đạo Mỹ đã ra lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và một lần nữa đe dọa nhắm mục tiêu vào hạ tầng ở quốc gia Tây Á.

"Tôi ghét phải làm vậy, nhưng nguồn nước cũng như các nhà máy điện và khử mặn của họ là những thứ rất dễ tấn công", ông Trump nói với Fox News.

Olivia Wales, phát ngôn viên Nhà Trắng, từ chối thảo luận về các lựa chọn cụ thể của Tổng thống Trump.

"Tổng thống đã ra lệnh cho hải quân phong tỏa eo biển Hormuz, chấm dứt hành vi tống tiền của Iran và vẫn sáng suốt để ngỏ mọi phương án khác", bà nói, thêm rằng những ai nói biết ông Trump sẽ làm gì tiếp theo đều chỉ là "thuần suy đoán".

Tổng thống Trump nhận định Iran muốn quay trở lại đối thoại và một quan chức thân cận với đoàn đàm phán Mỹ cho biết Washington vẫn để lại một đề nghị.

Reza Amiri Moghadam, thành viên cấp cao trong phái đoàn Iran, cho rằng cuộc đối thoại tại Islamabad đã "đặt nền tảng cho một tiến trình ngoại giao có thể tạo ra khuôn khổ bền vững phục vụ lợi ích của mọi bên, nếu niềm tin và thiện chí được củng cố".

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Theo WSJ, các quan chức Mỹ đã liệt kê những lằn ranh đỏ của Tổng thống Trump trong các cuộc đàm phán tiếp theo với Iran. Trong số đó có Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz mà không thu phí hàng hải, chấm dứt toàn bộ hoạt động làm giàu uranium và tháo dỡ các cơ sở làm giàu, giao nộp uranium đã được làm giàu cao.

Tehran cũng cần chấp nhận một khuôn khổ an ninh rộng hơn có sự tham gia của các đồng minh trong khu vực và ngừng tài trợ cho lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah và Houthi.

Cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ giữa Mỹ và Iran tại Pakistan đổ vỡ do Tehran từ chối từ bỏ chương trình hạt nhân. Tổng thống Trump cho biết ngăn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử là yếu tố quan trọng khiến ông phát động chiến dịch tập kích nước này, dù quốc gia Tây Á nói chương trình hạt nhân của mình có mục đích hòa bình.

Phạm Giang (Theo WSJ)