Ông Trump chỉ trích Anh, Tây Ban Nha không hợp tác trong chiến dịch Iran

Tổng thống Trump chỉ trích Anh và Tây Ban Nha, sau khi hai nước từ chối tham gia không kích Iran hoặc cấm Mỹ dùng căn cứ cho chiến dịch.

"Một số quốc gia châu Âu giúp đỡ, một số thì không. Tôi rất ngạc nhiên", Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng khi tiếp đón Thủ tướng Đức Friedrich Merz, thêm rằng chính phủ Đức "phản ứng rất tích cực" trước chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào Iran.

"Tây Ban Nha thì tệ hại. Thậm chí tôi còn bảo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cắt mọi thỏa thuận với Madrid", Tổng thống Mỹ nói, viện dẫn lý do Tây Ban Nha từ chối tăng chi tiêu quốc phòng như các thành viên NATO và không cho Mỹ sử dụng căn cứ của nước này trong chiến dịch tấn công Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 3/3. Ảnh: AFP

"Chúng ta có thể dùng căn cứ của họ. Chỉ cần bay đến và sử dụng. Sẽ không ai có thể nói chúng tôi không dùng. Chúng tôi sẽ cắt toàn bộ thỏa thuận thương mại với Tây Ban Nha. Mỹ không muốn dính dáng gì tới Tây Ban Nha", ông Trump nói trước khi chuyển sang công kích Anh.

"Nhân tiện, tôi cũng không hài lòng với Anh. Đây không còn là thời của Winston Churchill. London rất, rất thiếu hợp tác với hòn đảo ngớ ngẩn đó. Họ làm hỏng các mối quan hệ. Thật đáng tiếc", ông Trump nói, chỉ trích quyết định trao trả quần đảo Chagos, nơi đặt căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh, cho quốc gia Đông Phi Mauritius.

Giới chức Tây Ban Nha và Anh chưa lên tiếng về thông tin.

Tây Ban Nha cuối tuần trước tuyên bố không cho Mỹ sử dụng căn cứ không quân của nước này cho hoạt động liên quan đến chiến dịch tập kích Iran.

"Những căn cứ sử dụng chung, nhưng thuộc chủ quyền Tây Ban Nha, sẽ không được dùng cho bất kỳ hoạt động nào không nằm trong hiệp ước, hoặc nằm ngoài Hiến chương Liên Hợp Quốc", Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 1/3 cho phép Mỹ dùng căn cứ Anh để thực hiện "các đòn tấn công phòng vệ" nhằm phá hủy tên lửa Iran. Một ngày sau, ông Starmer nói Anh không có ý định tham gia các cuộc không kích nhằm vào Iran, dù vẫn tham gia hoạt động phòng thủ khu vực.

"London không tin vào việc thay đổi chế độ bằng những đợt không kích", ông Starmer nói.

Vị trí hai căn cứ đồn trú của Mỹ tại Tây Ban Nha. Đồ họa: CSIS

Mỹ và Israel ngày 28/2 mở chiến dịch không kích Iran, nhắm vào các cơ quan tình báo, quốc phòng và hàng loạt quan chức cấp cao nước này. Iran sau đó phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Israel cùng các căn cứ Mỹ trong khu vực để trả đũa, gây thương vong và thiệt hại hạ tầng ở nhiều nước Vùng Vịnh.

Pháp, Đức và Anh đã ra tuyên bố chung cho biết sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình và đồng minh tại Vùng Vịnh nếu cần thiết, bằng cách thực hiện "các hành động phòng vệ chống lại Iran".

Đức Trung (Theo Hill, AP, AFP)