Ông Trump cảnh báo Honduras về kết quả bầu cử tổng thống

Tổng thống Trump nghi ngờ giới chức Honduras đang tìm cách thay đổi kết quả bỏ phiếu, cảnh báo khiến nước này "trả giá đắt" nếu đó là sự thật.

"Có vẻ như Honduras đang tìm cách thay đổi kết quả bầu cử tổng thống. Nếu họ làm vậy thì sẽ phải trả giá đắt", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social hôm 1/12, song không cung cấp bằng chứng.

Tuyên bố được đưa ra sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ mới nhất được công bố cùng ngày cho thấy Nasry Asfura, ứng viên 67 tuổi được ông Trump hậu thuẫn, hiện dẫn trước chỉ 515 phiếu so với đối thủ 72 tuổi Salvador Nasralla trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 30/11.

Điều này đồng nghĩa với tình trạng "hòa kỹ thuật", theo Ana Paola Hall, người đứng đầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CNE) Honduras. Ưu thế của ông Asfura đã bị thu hẹp đáng kể so với kết quả bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên được công bố tối 30/11.

Chênh lệch hiện tại là quá sít sao để xác định sớm ai là người chiến thắng. CNE đã lên tiếng kêu gọi mọi người "kiên nhẫn" trong lúc cơ quan này tiến hành kiểm phiếu thủ công.

Ông Nasralla ngày 1/12 bày tỏ tự tin sẽ giành chiến thắng dù đối thủ được lãnh đạo Mỹ hậu thuẫn. "Tôi biết mình đã thắng cử. Sáng nay, họ gửi số liệu cho thấy tôi đang dẫn trước", ứng viên này nói với phóng viên về kết quả kiểm phiếu sơ bộ.

Ông sau đó giải thích trên mạng xã hội X rằng mình không tuyên bố chiến thắng, mà chỉ đưa ra dự đoán về kết quả.

Tổng thống Trump gần đây ngày càng lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ đối với các đồng minh trong khu vực, khi từng đe dọa cắt viện trợ cho Honduras và Argentina nếu ứng viên được ông hậu thuẫn không giành chiến thắng. Đảng của Tổng thống Argentina Javier Milei, đồng minh của ông Trump, đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử giữa kỳ hồi cuối tháng 10.

Ông Asfura, cựu thị trưởng thủ đô Tegucigalpa, được ông Trump tuyên bố hậu thuẫn vài ngày trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra.

Tuy chưa có kết quả bỏ phiếu chính thức, cuộc bầu cử lần này là thất bại rõ ràng với phe cánh tả cầm quyền, vốn đang tụt lại rất sâu so với hai ứng viên đều có lập trường cánh hữu nói trên. Chiến thắng của phe cánh hữu có thể sẽ giúp Mỹ gia tăng ảnh hưởng tại Honduras, quốc gia vốn ngày càng nghiêng về phía Trung Quốc dưới thời chính quyền cánh tả, theo hãng thông tấn AFP.

Một số người Honduras hoan nghênh động thái của ông Trump, hy vọng rằng điều này đồng nghĩa người di cư Honduras sẽ được phép ở lại Mỹ, trong khi số khác phản đối, cho rằng đây là hành động can thiệp bầu cử.

