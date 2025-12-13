Ông Trump bị kiện vì dự án phòng khiêu vũ ở Nhà Trắng

Một tổ chức bảo tồn đệ đơn kiện Tổng thống Trump, cáo buộc chính quyền liên bang phạm luật khi triển khai dự án phòng khiêu vũ ở Nhà Trắng.

"Không tổng thống Mỹ nào được phép phá dỡ một phần Nhà Trắng khi chưa trải qua bất kỳ quy trình thẩm tra nào, dù là Tổng thống Donald Trump, Joe Biden hay người nào khác", Tổ chức Bảo tồn Di sản Quốc gia (NTHP) cho biết trong đơn kiện gửi tòa án liên bang thủ đô Washington ngày 12/12.

NTHP cáo buộc Tổng thống Trump cùng các quan chức chính quyền đã phạm luật khi triển khai dự án xây phòng khiêu vũ ở Nhà Trắng mà chưa có đánh giá độc lập về tác động môi trường, lịch sử và thẩm mỹ.

Các luật mà NTHP nhắc đến gồm Đạo luật Quy hoạch Thủ đô Quốc gia, Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia, Đạo luật Thủ tục Hành chính và các quy định của Ủy ban Mỹ thuật. Tổ chức phi lợi nhuận này kêu gọi tòa án yêu cầu dừng thi công cho đến khi các đánh giá được hoàn tất.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle nói dự án cải tạo này nằm trong thẩm quyền của tổng thống. "Tổng thống Trump có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để hiện đại hóa, cải tạo và làm đẹp Nhà Trắng, như tất cả những người tiền nhiệm của ông từng làm", ông Ingle nói.

Thẩm phán Richard Leon, do cựu tổng thống Cộng hòa George W. Bush bổ nhiệm, sẽ phụ trách vụ kiện. Tòa án dự kiến mở phiên điều trần xem xét yêu cầu từ NTHP vào chiều 16/12.

Hoạt động phá dỡ tại Cánh Đông Nhà Trắng ngày 8/12. Ảnh: AFP

Dự án xây phòng khiêu vũ được Tổng thống Trump đề xuất cuối tháng 7 và bắt đầu khởi công ngày 20/10. Theo kế hoạch, phòng khiêu vũ sẽ rộng hơn 8.300 m2, sức chứa gần 1.000 người, cao hơn nhiều so với mức 200 người tại khu vực tổ chức sự kiện hiện có trong Nhà Trắng.

Phòng khiêu vũ sẽ thay thế Cánh Đông, công trình được xây dựng vào năm 1902, là nơi làm việc của đệ nhất phu nhân Mỹ. Ảnh vệ tinh cho thấy toàn bộ Cánh Đông của Nhà Trắng đã bị phá dỡ và san phẳng, trái với tuyên bố ông Trump đưa ra trước đó rằng dự án sẽ không ảnh hưởng đến tòa nhà hiện tại.

Đây là thay đổi lớn nhất về diện mạo bên ngoài Nhà Trắng kể từ khi Cánh Đông được mở rộng dưới thời tổng thống Franklin D. Roosevelt năm 1942. Khi đó, Cánh Đông được xây thêm tầng hai, che chắn cho Trung tâm Điều hành Khẩn cấp của Tổng thống, một hầm ngầm được xây dựng phía dưới.

Như Tâm (Theo AP, CNN)