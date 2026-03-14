Ông Trump bác tin 5 máy bay tiếp dầu Mỹ bị phá hủy

Ông Trump cho biết các máy bay tiếp dầu của Mỹ ở Arab Saudi gần như không bị hư hại, chỉ trích truyền thông đưa tin sai sự thật.

"Một lần nữa, truyền thông tin giả lại đăng tiêu đề gây hiểu lầm rằng 5 máy bay tiếp dầu đã bị trúng đòn tập kích tại một sân bay ở Arab Saudi và không còn sử dụng được", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/3.

"Trên thực tế, căn cứ này đã bị tấn công từ vài ngày trước, nhưng các máy bay không hề bị 'bắn trúng' hay 'phá hủy'. 4 trong 5 chiếc hầu như không bị hư hại và đã trở lại hoạt động. Một chiếc bị hư hại nhiều hơn một chút, nhưng cũng sẽ sớm quay lại bầu trời. Không có chiếc nào bị phá hủy, hay thậm chí gần như vậy, như cách mà truyền thông tin giả giật tiêu đề", ông chủ Nhà Trắng tiếp tục.

Ông Trump chỉ trích Wall Street Journal, New York Times cùng nhiều kênh truyền thông khác "muốn Mỹ thua trong xung đột và đưa tin trái với sự thật".

Một chiếc KC-135 Mỹ tại căn cứ Prince Sultan, Arab Saudi tháng 7/2020. Ảnh: BQP Mỹ

Tổng thống Trump lên tiếng sau khi tờ Wall Street Journal ngày 13/3 dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết đòn tập kích tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan, miền trung Arab Saudi, gần đây đã "đánh trúng và làm hư hại 5 máy bay tiếp dầu đang đậu trên mặt đất". Thời gian cụ thể và chủng loại phi cơ không được tiết lộ.

Prince Sultan là một trong những căn cứ đồn trú chủ chốt của Mỹ ở nước ngoài. Ảnh vệ tinh chụp trước khi xung đột bùng phát cho thấy Mỹ triển khai ở đây ít nhất 19 máy bay tiếp dầu KC-46A và KC-135, cùng 6 phi cơ cảnh báo sớm E-3 Sentry và 3 máy bay liên lạc chiến trường E-11A.

Năng lực tiếp dầu trên không có ý nghĩa rất quan trọng đối với các chiến dịch tấn công tầm xa như "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng" mà Mỹ đang triển khai nhằm vào Iran. Phi đội máy bay tiếp dầu Mỹ phải duy trì hiện diện trên không gần như liên tục, để kịp thời cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Thiệt hại với phi đội tiếp dầu, dù chỉ là một hoặc hai máy bay bị loại khỏi vòng chiến, cũng có nguy cơ làm giảm độ linh hoạt trong kế hoạch tác chiến.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)