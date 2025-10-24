Ông Trump ân xá cho nhà sáng lập Binance CZ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ân xá cho CZ, nhà sáng lập sàn giao dịch Binance, trong kế hoạch thúc đẩy ngành công nghiệp tiền số.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ân xá cho Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập sàn giao dịch tiền số Binance. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi việc CZ bị truy tố là cuộc chiến của chính quyền Joe Biden với tiền số.

CZ, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền số, đã từ chức CEO Binance năm 2023 sau khi công ty này nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả và phải trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD. Binance bị cáo buộc đã không báo cáo các giao dịch đáng ngờ với các tổ chức như Hamas và al Qaeda cũng như với các trang web chuyên bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. CZ đã đích thân trả khoản tiền phạt 50 triệu USD và ngồi tù gần 4 tháng vào năm ngoái sau khi nhận tội. Tuy nhiên, ông vẫn giữ cổ phần ở Binance.

Sự ân xá đầy đủ và vô điều kiện có thể mở đường cho tỷ phú tiền số trở lại với công việc kinh doanh mà ông đã đồng sáng lập vào năm 2017. Nó cũng có thể mang lại cơ hội cho Binance mở rộng ở Mỹ khi ngành công nghiệp này bùng nổ dưới thời chính quyền Trump.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, CZ cho biết ông "vô cùng biết ơn về sự ân xá hôm nay và Tổng thống Trump vì đã duy trì cam kết của Mỹ đối với sự công bằng, đổi mới và công lý". Ông nói thêm "sẽ làm mọi thứ có thể để giúp biến nước Mỹ trở thành thủ phủ tiền số".

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao, còn được gọi là CZ, tham dự Hội nghị Bitcoin Châu Á, tại Hong Kong (Trung Quốc), tháng 8/2025. Ảnh: Reuters

Động thái trên nằm trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang thúc đẩy ngành công nghiệp tiền số. Kể từ khi trở lại ghế lãnh đạo đất nước, ông Trump và gia đình đã gặt hái hàng triệu USD từ nhiều dự án tiền số. Điều này bị chỉ trích bởi các đối thủ chính trị và các chuyên gia đạo đức với lý do có khả năng xảy ra xung đột lợi ích. Nhà Trắng đã phủ nhận những chỉ trích trên và cho biết họ đã xem xét cẩn thận tất cả lệnh ân xá.

Hiến pháp Mỹ trao cho tổng thống quyền ban hành lệnh ân xá nhằm xóa bỏ các bản án hình sự liên bang hoặc giảm án. Trong lịch sử, các tổng thống phần lớn đã đợi đến khi kết thúc nhiệm kỳ của họ để sử dụng các quyền này.

Lĩnh vực tiền số đã đổ tiền vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump, trong đó ứng cử viên Đảng Cộng hòa hứa sẽ chấm dứt điều mà ông gọi là "cuộc đàn áp của chính quyền Biden" đối với ngành công nghiệp này. Bản thân Binance trong năm nay đã hỗ trợ một trong những liên doanh tiền số của gia đình Trump, World Liberty Financial.

Vào tháng 5, Binance đã chấp nhận stablecoin "USD1" của World Liberty để thanh toán cho khoản đầu tư 2 tỷ USD vào sàn giao dịch của công ty đầu tư Abu Dhabi MGX. Quyết định chấp nhận stablecoin chỉ mới ra mắt vào tháng 3 đã tạo ra một cú hích lớn cho liên doanh World Liberty.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu Donald Trump sử dụng quyền này với các doanh nhân tiền số. Hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ đã ân xá cho ba nhà đồng sáng lập của sàn giao dịch BitMEX. Cả ba đã nhận tội vào năm 2022 vì không thực hiện chương trình chống rửa tiền. Trước đó vào đầu năm, ông cũng ân xá Ross Ulbricht, người đã bị kết án tù chung thân vì điều hành thị trường trực tuyến ngầm Silk Road nhưng vẫn là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng tiền số.

Ngoài ra, ông cũng ân xá cho nhà sáng lập công ty xe tải điện Nikola bị kết tội gian lận. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng quyết định giảm án cho giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp Ozy Media hiện không còn tồn tại. Trong ngày đầu tiên trở lại nhậm chức, ông Trump đã ân xá cho khoảng 1.500 cá nhân bị buộc tội trong vụ tấn công vào Điện Capitol vào tháng 1/2021.

Tiểu Gu (theo Reuters)