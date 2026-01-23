Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, được Trung ương bầu tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Sáng 23/1, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với 23 thành viên, gồm: ông Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Tiến Hưng, Đinh Hữu Thành, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Bùi Minh Quang, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Văn Thành, Đào Thế Hoằng, Lê Nguyễn Nam Ninh, Đinh Văn Tường, Trần Quốc Bình, Trịnh Thế Bình, Trần Văn Phúc, Triệu Văn Chiến, Phạm Thái Hà, Trần Việt Hà, Hoàng Công Huấn, Ngô Đăng Nhật, Nguyễn Văn Oanh và bà Trần Thị Hiền, Lê Mỹ Hạnh.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, được Trung ương bầu tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Giang Huy

Ông Trần Sỹ Thanh 55 tuổi, thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Tài chính, kế toán, quê Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Thanh từng giữ chức Phó vụ trưởng Kế hoạch tổng hợp, Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính). Từ năm 2008, ông lần lượt giữ các nhiệm vụ như Phó chủ tịch tỉnh Đăk Lăk; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Cuối năm 2017, ông giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Ba năm sau, ông được Bộ Chính trị phân công làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và đảm nhiệm vị trí này gần một năm, trước khi chuyển sang làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 7/2022, ông Thanh giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội và được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tháng 11/2025.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Vũ Tuân