Ông Trần Sỹ Thanh: Kiên quyết xử lý sai phạm song phải bảo vệ người dám đổi mới

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh khẳng định tinh thần kiên quyết xử lý sai phạm song phải bảo vệ người dám đổi mới, dám đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Sáng 13/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa 14.

Trình bày chuyên đề những vấn đề mới, cốt lõi của Nghị quyết 05 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và Quy định số 21 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh hai văn bản này là "hành lang pháp lý", "nền móng vận hành" cho cả nhiệm kỳ và giai đoạn phát triển mới.

Ông cho biết Nghị quyết 05 được ban hành trong bối cảnh nhiều vi phạm mới xuất hiện ngày càng tinh vi, khó dự đoán. Nghị quyết góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tinh thần là "toàn Đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát". Kiểm tra, giám sát "không phải là việc riêng của Ủy ban kiểm tra các cấp, không khoán trắng, không đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan kiểm tra".

Việc giám sát thường xuyên, ngay từ đầu sẽ được tăng cường nhằm góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển và bảo vệ những nhân tố mới tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, tự kiểm tra, giám sát và chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo phương châm "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Các dấu hiệu vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ bị xử lý nghiêm minh.

"Quan điểm chỉ đạo mới này đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát vừa nghiêm minh, vừa góp phần kiến tạo khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển đất nước, kiên quyết xử lý các sai phạm, song phải bảo vệ người dám đổi mới, dám đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", ông nói.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trình bày chuyên đề, sáng 13/4. Ảnh: Ngọc Thành

Mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát là gắn với kiểm soát quyền lực, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, năng lực quản lý, quản trị quốc gia vì sự phát triển của đất nước.

Nghị quyết đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy quản lý trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương.

Công tác tự kiểm tra, tự giám sát của tổ chức đảng, đảng viên cần được chú trọng, với tinh thần "mọi biểu hiện suy thoái, vi phạm nếu được phát hiện từ sớm ngay tại chi bộ sẽ không tích tụ thành sai phạm lớn". Ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các nhiệm vụ, thẩm quyền mới như kiểm soát tài sản, thu nhập, thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"Kịp thời phát hiện, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm ngay từ khi mới manh nha cùng với việc phát hiện các nhân tố mới tích cực, mang tính đột phá, hiệu quả để nhân rộng, hình thành và lan tỏa văn hóa chính trị trách nhiệm trong Đảng", ông Trần Sỹ Thanh cho hay.

Tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Về Quy định số 21, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh nguyên tắc "không để khoảng trống, vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được".

Quy định bổ sung nguyên tắc Ủy ban kiểm tra các cấp được quyền kết nối cơ sở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đăng ký tài sản, đất đai, thuế, thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ sở dữ liệu khác để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm tra được sử dụng một số biện pháp: ghi âm, ghi hình; niêm phong hồ sơ, tài liệu; yêu cầu cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản, tạm hoãn xuất cảnh và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 2 khóa 14, sáng 13/4. Ảnh: Ngọc Thành

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, điểm mới này nhằm mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. "Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền và chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra để thụ lý, xử lý theo quy định của pháp luật", ông nói.

Quy định mới cũng tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc kỷ luật đảng viên vi phạm. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên, cấp ủy viên cấp trên cơ sở trở xuống; khiển trách, cảnh cáo, cách chức cấp ủy viên tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ đương chức và nghỉ hưu); đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng không phải là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bên cạnh đó, Quy định bổ sung nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với thực tiễn, trong đó nếu người tố cáo được mời hai lần nhưng không đến làm việc thì sẽ không được xem xét.

"Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng sẽ tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, thực sự trở thành tai mắt của Đảng, là công cụ sắc bén để giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân, bảo đảm mọi chủ trương của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thực tiễn", Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nói.

Vũ Tuân