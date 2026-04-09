Ông Trần Hùng Huy: 'Sẽ phát triển ACB thành tập đoàn tài chính'

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy muốn đưa ACB thành tập đoàn tài chính sở hữu hệ sinh thái riêng, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ là mảnh ghép quan trọng.

Tại đại hội cổ đông thường niên sáng 9/4, Ngân hàng Á Châu (ACB) thông qua kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Trong đó, hai công ty của ACB là Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản ACB (ACBA) góp 91% vốn; Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) góp 9%.

Công ty bảo hiểm này dự kiến ra mắt ngay trong năm nay, hoạt động theo định hướng Insurtech - tức phân phối trên nền tảng số - và phục vụ tệp khách hàng sẵn có trong hệ sinh thái ACB.

Tại đại hội, Tổng giám đốc ACB, ông Từ Tiến Phát nhận định thị trường bảo hiểm gặp nhiều khó khăn trong hai năm qua, khiến doanh thu mảng bán chéo bảo hiểm tại ACB giảm khoảng 20%. Tuy nhiên, quý I ghi nhận sự phục hồi rõ nét với doanh thu mảng bán chéo tăng 33% so với cùng kỳ. Theo ông, mảng bảo hiểm được kỳ vọng sẽ cải thiện và đóng góp doanh số hơn 1.000 tỷ đồng trong cả năm nay.

Ông Trần Hùng Huy nhấn mạnh việc đưa ACB thành tập đoàn tài chính hiệu quả. Trong đó, chiến lược ký hiệu C1425 được ông Huy nhắc tới.

Trong chiến lược này, ACBS đóng một vai trò quan trọng khi mảng chứng khoán và quản lý gia sản sẽ là lĩnh vực mang lại lợi nhuận rất tốt. ACBS là trung tâm để phát triển các sản phẩm và dịch vụ phục vụ tệp khách hàng trong hệ sinh thái của tập đoàn, tạo thành một vòng tuần hoàn giá trị.

Chủ tịch ACB, ông Trần Hùng Huy phát biểu tại đại hội cổ đông 2026. Ảnh: ACB

Năm ngoái, ACB không hoàn thành mục tiêu kết quả kinh doanh. Điều này cũng được ông Trần Hùng Huy chia sẻ cụ thể tại đại hội.

"Bước vào cuối năm 2025 khi ACB đang trên đà hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, chúng tôi nhìn thấy những tín hiệu kinh tế khó khăn. Lúc đó, ngành bất động sản có dấu hiệu tăng nóng, lượng tín dụng bơm vào mảng này tăng khá mạnh", ông Huy cho biết.

Do đó, ban lãnh đạo ACB dự phóng định hướng chính sách có thể thay đổi trong năm 2026, chúng tôi quyết định đẩy mạnh trích lập dự phòng và nhận thấy sự cần thiết phải có quyết sách táo bạo để phát triển bền vững những năm tới.

Ông Huy cho rằng ngân hàng lựa chọn hy sinh lợi nhuận ngắn hạn, duy trì lãi suất cạnh tranh để hỗ trợ khách hàng và bảo vệ thị phần, đồng thời tăng mạnh trích lập dự phòng nhằm nâng cao khả năng chống chịu rủi ro cho năm 2026.

Và theo Chủ tịch ACB, đúng như dự báo, từ đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã có những động thái quyết liệt, nhằm nắn dòng tín dụng hạn chế vào bất động sản và hướng vào lĩnh vực ưu tiên.

Chia sẻ thêm, lãnh đạo ACB đánh giá, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI Agent (tác nhân AI) đang tác động mạnh đến ngành ngân hàng. Do đó, nhà băng ưu tiên đầu tư nền tảng dữ liệu và công nghệ trong 3-5 năm tới nhằm phục vụ mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, mảng cho vay doanh nghiệp và FDI sẽ được ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh, nâng tỷ trọng đóng góp lên gấp đôi so với mức 5-7% doanh thu và lợi nhuận hiện tại.

Quý I/2026, lợi nhuận hợp nhất của ACB đạt khoảng 5.400 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng đạt trên 3%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp khoảng 0,97%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt khoảng 11%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định.

Năm nay, ACB đặt tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 14% lên 22.340 tỷ. Dư nợ tín dụng mục tiêu tăng trưởng 16%, thấp hơn so với mức tăng của năm ngoái, song lãnh đạo ACB cho biết thu nhập từ lãi vay được kỳ vọng cải thiện rõ rệt, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được duy trì ở mức thấp.

Ngân hàng dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%, gồm 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt. Trong đó, việc chia cổ tức tiền dự kiến được thực hiện từ đầu tháng 6, và chia cổ phiếu thực hiện sau đó khoảng hai tuần.

Quỳnh Trang