Ông Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ông Trần Hồng Thái, Phó chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được Thủ tướng giao điều hành Viện.

Theo quyết định ngày 26/2 của Thủ tướng, ông Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch Viện.

Ông Thái điều hành Viện thay ông Châu Văn Minh được Thủ tướng cho thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. GS Châu Văn Minh 65 tuổi, có 18 năm làm Chủ tịch Viện; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13 và không tái cử khóa 14.

Ông Trần Hồng Thái. Ảnh: Khánh Hương

Ông Trần Hồng Thái 52 tuổi, quê Hà Tĩnh; trình độ GS.TS Khoa học trái đất và Toán học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

Ông Thái từng học tại Nga và bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Heidelberg (Đức). Ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, từng làm Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 8/2024, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Một năm sau, khi sáp nhập tỉnh, ông giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng mới và giữ cương vị này một năm.

Tháng 9/2025, ông Trần Hồng Thái được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và đảm nhiệm chức vụ này đến nay.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao.

Vũ Tuân