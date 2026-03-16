Ông Trần Đăng Quỳnh làm Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Bộ Chính trị quyết định cho ông Trần Đăng Quỳnh thôi Trợ lý Tổng Bí thư, đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định được công bố tại hội nghị do Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức chiều 16/3. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ông Trần Đăng Quỳnh là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, có trình độ thạc sĩ Quản lý nhà nước về an ninh, tiến sĩ Kinh tế quốc tế. Trước khi được điều động về Ninh Bình, ông giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư.

Ông Trần Đăng Quỳnh phát biểu nhận nhiệm vụ chiều 16/3. Ảnh: Báo Ninh Bình

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đánh giá ông Quỳnh là cán bộ trẻ, có bản lĩnh, phương pháp làm việc khoa học và sáng tạo. Trên cương vị mới, ông Quỳnh được kỳ vọng cùng tập thể lãnh đạo tỉnh phát huy sức mạnh đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch, công nghệ cao và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh cho biết đây là vinh dự lớn, đồng thời cam kết nỗ lực cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Trần Đăng Quỳnh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Báo Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định, có 129 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích hơn 3.940 km2, dân số hơn 4,4 triệu. Năm 2025, quy mô kinh tế của tỉnh ước đạt 342.812 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 89,2 triệu đồng.

Lê Hoàng