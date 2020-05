Ông Tập yêu cầu quân đội tăng sẵn sàng chiến đấu

Ông Tập thừa nhận Covid-19 tác động lớn tới quân đội, nhưng yêu cầu lực lượng vũ trang Trung Quốc vượt qua và tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu.

"Cần tìm thêm những cách thức mới để huấn luyện và sẵn sàng cho chiến tranh, bởi các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh đã được bình thường hóa. Cũng cần tăng cường chuẩn bị cho xung đột vũ trang, tiến hành huấn luyện sát thực tế chiến đấu một cách linh hoạt, nâng cao năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quân sự", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua phát biểu khi gặp các sĩ quan quân đội bên lề kỳ họp quốc hội thường niên tại Bắc Kinh.

Ông Tập, người đồng thời giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương, thừa nhận Covid-19 tạo ra nhiều thách thức với quân đội, nhưng sự kết hợp giữa các lĩnh vực dân sự, quân sự và chính trị tại Trung Quốc đã trở thành lợi thế trong xử lý khủng hoảng.

Ông Tập trong cuộc gặp với các sĩ quan quân đội Trung Quốc bên lề kỳ họp quốc hội hôm 26/5. Ảnh: Xinhua.

Cuộc gặp bên lề kỳ họp quốc hội giữa ông Tập với các sĩ quan Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) diễn ra sau khi Bắc Kinh tuyên bố tăng 6,6% ngân sách quốc phòng, tương đương 1.268 tỷ nhân dân tệ (hơn 178 tỷ USD), mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết nước này đang đối mặt với những mối đe dọa an ninh ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt từ đảng cầm quyền ở Đài Loan. "Chính quyền của đảng Dân Tiến tại Đài Bắc đang dựa vào những thế lực bên ngoài và tiến xa hơn trên con đường ly khai, khiến tình hình đáng lo ngại hơn", phát ngôn viên cho hay.

Ông Ngô nói thêm rằng Trung Quốc còn đối mặt những rủi ro và thách thức mới với an ninh quốc gia, bao gồm chủ nghĩa đơn phương "của một số nước", làm lung lay an ninh quốc tế và leo thang những nguy cơ về địa chính trị. Ông cũng cho rằng các mối đe dọa an ninh và phong trào ly khai trong nước cũng ngày càng phức tạp.

"Chúng tôi phải tính toán về kinh tế, nhưng khi xem xét ngân sách quốc phòng, chúng tôi phải đặt tính toán về an ninh lên trên hết", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói.

Ngân sách và mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc giai đoạn 2011-2020. Đồ họa:Global Times.

Mỹ gần đây có những động thái thể hiện sự tăng cường ủng hộ Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ chờ thống nhất. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn hợp đồng bán cho Đài Loan 18 ngư lôi hạng nặng trị giá 180 triệu USD. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cũng tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo.

Ông Ngô cho biết những thương vụ bán vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan "vô cùng sai lầm và rất nguy hiểm", nói thêm rằng bất cứ nỗ lực nào của đảng Dân Tiến nhằm tìm kiếm độc lập bằng vũ lực cũng sẽ "chấm dứt trong nỗi hổ thẹn và nhục nhã".

Ánh Ngọc (Theo SCMP)