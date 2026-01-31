Ông Tập kể chuyện 'thầy bói xem voi' với Thủ tướng Anh

Thủ tướng Starmer cho biết ông Tập đã kể với ông câu chuyện ngụ ngôn "thầy bói xem voi", phản ánh cách thế giới nhìn nhận về Trung Quốc.

"Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể câu chuyện về những thầy bói mù xem voi. Một người sờ vào chân voi và nghĩ đó là một cái gối. Người khác sờ vào bụng và cho rằng đấy là bức tường", Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trong cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp nhân chuyến thăm Trung Quốc tuần này.

Lãnh đạo Anh thêm rằng câu chuyện ngụ ngôn này phản ánh cách mọi người nhìn nhận về Trung Quốc. "Nhưng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác sâu rộng hơn mà chúng ta đã thảo luận suốt tuần này là cách để nhìn nhận toàn diện về con voi và xây dựng một mối quan hệ tinh tế, phù hợp hơn với thời đại này", ông Starmer nói.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 29/1. Ảnh: AP

Ông Starmer là thủ tướng Anh đầu tiên đến thăm Trung Quốc trong 8 năm qua. Chuyến công du 4 ngày tới Bắc Kinh và Thượng Hải được ông mô tả là "lịch sử".

Ông đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức Trung Quốc ngày 29/1. Hai lãnh đạo đã hội đàm khoảng 3 giờ, lâu hơn so với kế hoạch ban đầu, theo Văn phòng Thủ tướng Anh. Ông Tập được cho là đã nói với ông Starmer rằng hai nước nên "tăng cường đối thoại và hợp tác".

Trong cuộc gặp, lãnh đạo Anh đã tặng Chủ tịch Trung Quốc một quả bóng từ trận đấu gần đây giữa Arsenal, câu lạc bộ yêu thích của ông Starmer, và Manchester United, đội bóng mà ông Tập được cho là ủng hộ.

Ông Tập, người được truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả là có niềm say mê với văn học thế giới từ khi còn trẻ, cũng đã thảo luận về đại văn hào người Anh William Shakespeare, theo ông Starmer.

Thủ tướng Starmer đã ca ngợi những lợi ích mà chuyến thăm của ông sẽ mang lại cho người dân Anh, bao gồm việc miễn thị thực cho công dân nước này khi lưu trú tại Trung Quốc dưới 30 ngày, theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30/1 cho biết chương trình miễn thị thực này sẽ có hiệu lực "vào thời điểm thích hợp sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết", nhưng không nêu cụ thể.

Thủ tướng Starmer còn kêu gọi các lãnh đạo doanh nghiệp trong phái đoàn của ông nắm bắt cơ hội hợp tác ở Trung Quốc, nhưng phải làm theo cách có lợi cho nước Anh.

Thanh Tâm (Theo CNA, AFP)