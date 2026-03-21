Ông Putin trao huân chương cho VĐV khuyết tật

Tổng thống Putin gây chú ý với khoảnh khắc trao Huân chương Hữu nghị cho VĐV Ivan Golubkov về thành tích anh đạt được tại Paralympic.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón và trao tặng Huân chương Hữu nghị cho vận động viên Paralympic Ivan Golubkov tại buổi lễ ở Điện Kremlin ngày 19/3.

Vì vận động viên này phải ngồi xe lăn, ông Putin đã quỳ một gối để cài chiếc huân chương danh giá cho anh. Video về khoảnh khắc đó đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Khoảnh khắc Tổng thống Putin trao huân chương cho vận động viên Paralympic Ivan Golubkov. Video: TASS

Golubkov đã giành ba huy chương vàng tại Thế vận hội Paralympic 2026 tại Italy ngày 6-15/3. Anh cũng đã từng giành chiến thắng tại các kỳ thế vận hội trước ở Sochi và Pyeongchang, Hàn Quốc.

Thế vận hội Paralympic mùa đông 2026 tại Italy được xem là cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên sau 12 năm chịu các lệnh trừng phạt, đoàn Paralympic Nga được phép thi đấu với quốc kỳ và quốc ca của đất nước.

Dù chỉ có 6 vận động viên nhận được lời mời tham dự, họ đứng thứ ba toàn đoàn về số huy chương vàng, sau Trung Quốc với 15 huy chương và Mỹ với 13 huy chương.

Tổng thống Vladimir Putin quỳ một gối để trao huân chương cho vận động viên Ivan Golubkov tại Điện Kremlin ngày 19/3. Ảnh: AP

"Tôi chân thành chúc mừng các bạn, đội tuyển quốc gia của chúng ta, vì màn trình diễn thực sự phi thường tại Thế vận hội Paralympic mùa đông 2026", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cảm ơn "sự nỗ lực bền bỉ" của các vận động viên, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của họ đã viết nên một trong những trang sử huy hoàng nhất của thể thao Paralympic toàn cầu.

Năm 2014, ông Putin cũng gặp và trao Huân chương Hữu nghị cho các VĐV đoàn Nga dự Paralympic ở Sochi. Ông đã đứng để cài huân chương cho Grigory Murygin, VĐV khuyết tật ngồi xe lăn đã giành hai huy chương bạc và hai huy chương đồng tại sự kiện.

Ông Putin trao Huân chương Hữu nghị cho VĐV Grigory Murygin năm 2014. Ảnh: Kremlin

Thanh Tâm (Theo TASS, Darakchi, ANI)