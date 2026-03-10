Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 được Ban Bí thư chỉ định tiếp tục đảm nhiệm cương vị này nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định của Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới có 38 thành viên do ông Nguyễn Xuân Thắng làm Chủ tịch. Phó chủ tịch là ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Thường trực); ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (kiêm Tổng thư ký).

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối của Đảng; chương trình, đề tài, đề án khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.