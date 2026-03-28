Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Văn Út, 57 tuổi, thạc sĩ Kinh tế, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 28/3, HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Việc kiện toàn nhân sự chủ chốt diễn ra trong bối cảnh Đồng Nai đang đẩy mạnh tái cấu trúc không gian phát triển sau sáp nhập, đồng thời được Trung ương đồng ý chủ trương xây dựng thành thành phố trực thuộc Trung ương, đặt ra yêu cầu cao về tăng trưởng, hạ tầng và quản trị đô thị.

Ông Nguyễn Văn Út phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai, sáng 28/3. Ảnh: Phước Tuấn

Ông Út quê huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (cũ). Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí tại Long An như: Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy. Sau khi Long An sáp nhập vào Tây Ninh, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tháng 11/2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng kỳ họp, HĐND tỉnh bầu các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Hồ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hoàng.

Ở khối HĐND, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh. Hai Phó chủ tịch HĐND là ông Trần Văn Mi và bà Đặng Minh Nguyệt.

Sau sáp nhập với Bình Phước, tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km2, dân số trên 4,5 triệu người, gồm 95 xã, phường; trung tâm hành chính đặt tại phường Trấn Biên (TP Biên Hòa cũ).

Nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh đặt mục tiêu GRDP tăng bình quân 10% mỗi năm; đến năm 2030 đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người trên 250 triệu đồng; thu ngân sách tăng 10-12%/năm.

