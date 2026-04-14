Ông Nguyễn Văn Thời xin từ nhiệm Chủ tịch Dệt may TNG

Để tạo điều kiện cho lớp trẻ, ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Dệt may TNG, nộp đơn xin từ nhiệm sau 23 năm giữ chức.

Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thời được Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG công bố ngày 13/4. Ông Thời xin nghỉ để tạo điều kiện cho lãnh đạo trẻ tiếp quản và điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Sau khi rời vị trí hiện tại, doanh nhân này dự kiến đảm nhiệm chức Phó chủ tịch thường trực, sau phiên họp thường niên năm nay. Người thay thế ông Thời hiện chưa được đề cập.

Ông Nguyễn Văn Thời, sinh năm 1958, là Kỹ sư cơ điện mỏ và Cử nhân Kinh tế. Giai đoạn 1993-2002, ông giữ chức Giám đốc Công ty May Thái Nguyên, tiền thân của TNG hiện tại.

Theo tài liệu cung cấp thông tin ứng viên HĐQT được trình tại phiên họp thường niên năm 2023 của TNG, ông Thời đã giữ chức Chủ tịch công ty từ năm 2003 đến nay.

Hiện ông sở hữu hơn 24,7 triệu cổ phiếu TNG, tương đương 19,2% vốn điều lệ và là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp. Năm nay, doanh nhân này trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Dệt may TNG.

TNG tiền thân là Xí nghiệp may Bắc Thái, thành lập năm 1979. Tính đến cuối năm 2025, công ty có 1 trụ sở chính và 18 chi nhánh, đạt doanh thu thuần 8.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 393 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 13% và 24,8% so với năm trước đó. Trong đó, dệt may vẫn là mảng đem lại doanh số lớn nhất cho doanh nghiệp này.

Năm nay, TNG đặt mục tiêu doanh thu 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, tăng lần lượt 9,2% và 14,5% so với năm ngoái. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là kết quả cao nhất doanh nghiệp này đạt được từ trước tới nay.

