Ông Nguyễn Mạnh Quyền làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

HĐND tỉnh Hưng Yên khóa 18 chiều 13/4 bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền làm Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Phạm Quang Ngọc, người được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 vào 4 ngày trước.

Cùng kỳ họp, HĐND tỉnh bầu các ông Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Phạm Văn Nghiêm, Nguyễn Hùng Nam, Lại Văn Hoàn giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Quốc Văn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 17, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2026-2031. Các ông, bà Lê Xuân Tiến, Đặng Thanh Giang, Trần Thị Tuyết Hương, Vũ Ngọc Trì được bầu làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hưng Yên

Ông Nguyễn Mạnh Quyền 51 tuổi, quê Hà Nội, tiến sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế, cử nhân Ngoại ngữ, cử nhân Hành chính. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông bắt đầu công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cũ, sau đó trải qua các vị trí Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Từ tháng 12/2020 đến trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông là Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ngày 17/3, ông Nguyễn Mạnh Quyền được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên để giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, tại TP Hà Nội, ông phụ trách các lĩnh vực đối ngoại, du lịch, phát triển năng lượng...

Tỉnh Hưng Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, có diện tích hơn 2.500 km2, dân số khoảng 3,56 triệu. Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tháng 10/2025 đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đạt tiêu chí đô thị loại 1; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng thông minh, sinh thái, có nền công nghiệp hiện đại và là trung tâm kinh tế biển phía Bắc.

Lê Tân