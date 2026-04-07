Ông Nguyễn Huy Tiến làm Viện trưởng VKSND Tối cao

Ông Nguyễn Huy Tiến, 58 tuổi, được Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031, với 474/474 đại biểu có mặt tán thành chiều 7/4.

Ông Nguyễn Huy Tiến là Tiến sĩ Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Những năm đầu sự nghiệp, ông công tác trong ngành tư pháp tại Quảng Ninh và Thái Bình, sau đó làm việc tại Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, lần lượt giữ các vị trí Phó viện trưởng và Viện trưởng đơn vị này.

Sau đó, ông kinh qua nhiều cương vị như Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Tháng 9/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, rồi được Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vào tháng 8/2024 và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: VGP

Hiện Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 6 Phó viện trưởng gồm các ông Hồ Đức Anh, Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Quang Dũng, Tạ Quang Khải, Trần Hải Quân và Nguyễn Đức Thái.

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất.

Theo quy định, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Viện trưởng tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu nhân sự thay thế. Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện trưởng.

Sơn Hà