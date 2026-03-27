Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu tán thành, tại kỳ họp thứ nhất sáng 27/3.

Ông Nguyễn Hoài Anh 49 tuổi, quê Quảng Nam, có trình độ cử nhân Anh văn, kiến trúc sư và thạc sĩ Quản lý hành chính công. Ông trưởng thành từ Bình Thuận, đi lên từ công tác đoàn, lần lượt kinh qua các vị trí Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó trưởng Ban Nội chính, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, sau đó tham gia Thường trực Tỉnh ủy và giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 7/2019, ông được bầu làm Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận; hơn một năm sau giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tháng 3/2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Đến tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ngày 17/9/2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; cùng ngày, HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu ông làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: Lam Sơn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoài Anh cho biết sẽ tiếp tục xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước, tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng.

Trong năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11% trở lên; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng trên 14%, dịch vụ tăng trên 9%, nông - lâm - thủy sản tăng trên 3,5%. GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt từ 3.920 USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 71,5 triệu đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 có các Phó chủ tịch gồm Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng, Lê Quang Hùng và Cao Văn Cường.

Lê Hoàng