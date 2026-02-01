Ông Nguyễn Đức Thụy và con trai tăng sở hữu tại Chứng khoán LPBank

Ông Nguyễn Đức Thụy vừa nhận chuyển nhượng 151 triệu cổ phần LPBS, còn con trai nhận 83 triệu cổ phần, nâng tổng sở hữu lên gần 27% tại Chứng khoán LPBank.

Giao dịch được thực hiện thỏa thuận vào ngày 30/1 do Công ty Chứng khoán LPBank (LPBS) chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ông Thụy không sở hữu cổ phần tại công ty này trước thương vụ, còn hiện tại nắm 11,93%.

Trước đó một ngày, con trai ông Thụy là Nguyễn Xuân Thái cũng nhận chuyển nhượng hơn 83 triệu cổ phần LPBS, nâng sở hữu từ 6,58% lên 15%. Tổng tỷ lệ nắm giữ của cha con ông Thụy tại Chứng khoán LPBank là 26,93%.

Theo số liệu LPBS công bố trong báo cáo tài chính, tính đến cuối năm ngoái, công ty có 5 cổ đông lớn nhưng đều sở hữu dưới 11%. Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) là cổ đông tổ chức duy nhất với tỷ lệ sở hữu 5,5%.

Ông Nguyễn Đức Thụy và con trai. Ảnh: Phương Đông

Ông Nguyễn Đức Thụy, thường được gọi là "Bầu Thụy", từng giữ chức Chủ tịch HĐQT LPBank nhưng từ nhiệm vào cuối tháng 12/2025 và trở thành Quyền Tổng giám đốc ngân hàng Sacombank. Ông Thụy bán bớt vốn, không còn nằm trong danh sách cổ đông nắm trên 1% cổ phần LPBank.

Tuy nhiên, ông Thụy và gia đình liên tục tăng hiện diện tại một công ty liên quan đến LPBank. Bên cạnh nâng tỷ lệ sở hữu, con trai ông Thụy mới được đề cử vào HĐQT LPBS nhiệm kỳ 2023-2028.

LPBS tiền thân là Công ty Chứng khoán Viettraninmex, được thành lập năm 2009. Công ty đổi sang tên hiện tại vào tháng 9/2023 và đang có vốn điều lệ 12.688 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính mới công bố ghi nhận doanh thu lũy kế năm ngoái xấp xỉ 1.690 tỷ đồng, gấp khoảng 9 lần so với cùng kỳ. Hoạt động tự doanh đóng góp hơn phân nửa trong tổng doanh thu. Lãi sau thuế đạt 522 tỷ đồng, vượt xa mức 80 tỷ đồng của năm trước.

LPBS đang lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong năm nay. Công ty dự kiến phát hành hơn 126,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu thành công, vốn điều lệ tăng lên 13.935 tỷ đồng và công ty sẽ đăng ký niêm yết trên sàn TP HCM.

Phương Đông