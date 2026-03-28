Ông Nghiêm Xuân Thành làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Nghiêm Xuân Thành, 57 tuổi, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được bầu giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa cập nhật thông tin các Phó chủ nhiệm Ủy ban, trong đó có ông Nghiêm Xuân Thành. Ba ngày trước, tại Hội nghị Trung ương 2 khóa 14, ông Nghiêm Xuân Thành được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nghiêm Xuân Thành quê xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ, là tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng, cử nhân Kế toán, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14.

Ông Nghiêm Xuân Thành. Ảnh: Bùi Toàn

Hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, ông Thành khởi đầu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), sau đó giữ nhiều vị trí như Phó chánh Văn phòng, Thư ký Tổng giám đốc; Trưởng ban Thư ký Hội đồng quản trị; Trưởng phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn đề.

Ông từng làm Giám đốc chi nhánh VietinBank Thanh Xuân, Đống Đa; rồi giữ chức Phó tổng giám đốc VietinBank từ đầu năm 2012. Sáu tháng sau, ông được điều động làm Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước, trước khi giữ các vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Giữa năm 2021, Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định ông làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (nay là TP Cần Thơ), sau đó giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Từ tháng 7/2025, khi Khánh Hòa sáp nhập với Ninh Thuận, ông được chỉ định làm Bí thư tỉnh Khánh Hòa mới và đảm nhiệm cương vị này gần một năm.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 14, ông tái cử Ủy viên Trung ương Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, có chức năng tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Sỹ Thanh, cùng 9 phó chủ nhiệm gồm các ông: Trần Tiến Hưng (Thường trực), Nguyễn Hồng Lĩnh, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Đinh Hữu Thành, Nguyễn Minh Quang, Lê Văn Thành, Nghiêm Xuân Thành và bà Trần Thị Hiền. Ủy ban hiện có 13 Ủy viên.

Vũ Tuân