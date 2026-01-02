Ông Medvedev: Ukraine sẽ phải trả giá vì vụ tập kích đêm giao thừa

Ông Medvedev nói Ukraine sẽ đối mặt với đòn trả đũa "không thể tránh khỏi" vì tấn công dân thường ở Kherson, dù Kiev đã bác bỏ cáo buộc.

Khi được đề nghị bình luận về cáo buộc Ukraine tập kích khách sạn và quán cafe tại tỉnh Kherson, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 1/1 nói rằng "một người tỉnh táo sẽ không thể tìm ra từ ngữ nào để diễn tả hành động đó".

"Chỉ có ngôn ngữ của sự báo thù không khoan nhượng mới phù hợp. Hành động trả đũa sớm là điều không thể tránh khỏi", ông nhấn mạnh, thêm rằng Nga nên nhắm mục tiêu cả những người trực tiếp gây ra sự việc lẫn chỉ huy của họ.

Gennady Gatilov, đại diện thường trực của Nga tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, cũng lên án vụ tấn công, cho rằng mục đích của Ukraine khi thực hiện hành động này là "bám trụ quyền lực bằng mọi giá, đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những thất bại của quân đội và phá hoại nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột".

Ông Medvedev trong ảnh đăng ngày 30/12/2025. Ảnh: TASS

Quan chức này đề nghị Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công "ngay lập tức", đồng thời cảnh báo việc tiếp tục im lặng cũng đồng nghĩa với "sự đồng lõa và dính líu công khai" đối với hành động trên.

Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, cáo buộc phương Tây áp dụng phương pháp "im lặng chiến lược" và làm ngơ trước những hành động tương tự của Ukraine trong nhiều năm qua.

Vladimir Saldo, thống đốc do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Kherson, hôm 1/1 cáo buộc Ukraine đã tiến hành cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái (drone) nhằm vào khách sạn và quán cafe ở làng Khorly, trong lúc dân thường tụ tập để đón năm mới. Vụ tấn công xảy ra ngay trước thời khắc giao thừa, hỏa hoạn đã bùng phát ở quán cafe do một UAV mang theo hỗn hợp gây cháy.

Quán cafe tại tỉnh Kherson bị hư hại trong đêm giao thừa. Ảnh: Sputnik

Ủy ban Điều tra Nga nói ít nhất 100 dân thường đang có mặt bên trong quán cafe vào thời điểm đó, bên cạnh nhân viên quán. Cuộc tập kích đã khiến 27 người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ vị thành niên. 31 người được đưa tới cơ sở y tế.

Ông Saldo cho biết Những cánh chim Madyar, đơn vị drone tinh nhuệ của Ukraine, đã được triển khai tới tỉnh Kherson và có khả năng là bên đứng sau vụ tấn công trên.

Trong khi đó, Dmytro Lykhoviy, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, khẳng định lực lượng này luôn tuân thủ các chuẩn mực về luật nhân đạo quốc tế và chỉ tấn công mục tiêu quân sự Nga. Ông cáo buộc Moskva liên tục "đưa ra thông tin sai lệch và tuyên bố không đúng sự thật".

Một nguồn tin từ quân đội Ukraine xác nhận với hãng thông tấn AFP rằng đã có một cuộc tập kích, song cho biết mục tiêu là một điểm tập kết quân sự không cho phép dân thường vào.

Phạm Giang (Theo TASS, AFP, RT)