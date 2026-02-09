Ông lớn vật liệu xây dựng Thái Lan xem Việt Nam là 'trung tâm tăng trưởng'

SCG vừa công bố doanh thu tại Việt Nam tăng trong năm qua, đạt 1,7 tỷ USD và xem đây là "trung tâm tăng trưởng" của tập đoàn.

SCG (ông lớn trong ngành xây dựng Thái Lan) cho biết tổng doanh thu tại Việt Nam năm 2025 tăng 0,8% so với 2024. Doanh thu ở thị trường này chiếm hơn 11% tổng doanh thu SCG năm qua, ở mức 15,1 tỷ USD.

So với 2024, doanh thu của tập đoàn ở tất cả thị trường giảm 3% nhưng lợi nhuận EBITDA tăng 6%, đạt 1,7 tỷ USD. Ông Thammasak Sethaudom, CEO SCG nhận định 2025 có nhiều thách thức, với tăng trưởng toàn cầu chậm lại, bất ổn địa chính trị và biến động giá năng lượng, đặc biệt ảnh hưởng đến ngành hóa dầu.

Tuy nhiên, Việt Nam là điểm sáng, được xem là "trung tâm tăng trưởng". "Trong bối cảnh thách thức tại nhiều thị trường, Việt Nam tiếp tục cho thấy những tín hiệu tăng trưởng tích cực", ông Thammasak Sethaudom, CEO SCG nhận định.

Dự án Cải tạo LSP trị giá 500 triệu USD tại TP HCM. Ảnh: SCG

Theo ông Thammasak Sethaudom, Việt Nam không chỉ có thị trường nội địa đang phát triển, mà còn là trung tâm vận hành chiến lược để phục vụ khách hàng khu vực và toàn cầu. Với Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) 5 tỷ USD tái vận hành từ tháng 8/2025, ông kỳ vọng ngành này dần ổn định.

"Ông lớn" Thái Lan xác định sẽ triển khai 4 ưu tiên chiến lược ở Việt Nam năm nay. Trong đó, tập đoàn muốn nắm bắt tiềm năng đang được thúc đẩy bởi mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số của Việt Nam. Trọng tâm là Dự án Cải tạo LSP trị giá 500 triệu USD dự kiến hoàn tất cuối 2027.

Ngoài ra, thúc đẩy khai thác sức mạnh cộng hưởng giữa hoạt động tại Thái Lan và Việt Nam, như tận dụng thị trường chung. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục ưu tiên phát triển con người, tăng ứng dụng công cụ số, robot, AI để nâng cao năng suất.

SCG hoạt động từ năm 1992 và hiện có 28 công ty thành viên trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, smart living (giải pháp nhà ở thông minh), hóa chất, bao bì và logistics. Năm 2025, họ đóng góp hơn 31,5 triệu USD vào ngân sách nhà nước.

Viễn Thông