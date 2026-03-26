'Ông lớn' Indonesia chi hơn 1.700 tỷ đồng mua hãng bánh kẹo Bibica

Tập đoàn PAN, công ty mẹ của Bibica, chiều nay thông báo đã chuyển nhượng vốn cho Momogi Group của Indonesia để nhận 1.748 tỷ đồng.

PAN cho biết đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình tại Công ty TNHH Bibica Capital (doanh nghiệp trực tiếp nắm 99,13% vốn Bibica) cho đơn vị thành viên của Momogi Group tại Việt Nam.

Momogi Group là một trong những nhà sản xuất và phân phối sản phẩm snack hàng đầu Indonesia. Trên website, công ty này cho biết sở hữu 2 nhà máy sản xuất và có 91 mã sản phẩm (SKUs). Họ mới thành lập pháp nhân tại Việt Nam vào giữa tháng 11/2025 để thực hiện thương vụ này.

Bên cạnh chuyển nhượng vốn, PAN còn bán các tài sản liên quan khác, chủ yếu liên quan đến đất đai, với tổng giá trị không thấp hơn 220 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này đã nhận 660 tỷ đồng cổ tức từ Bibica.

Ban lãnh đạo PAN cho hay sẽ sử dụng toàn bộ khoản tiền thu được nhờ thoái vốn và cổ tức (ước tính không dưới 2.630 tỷ đồng) để thúc đẩy tăng trưởng cho hai mảng kinh doanh cốt lõi là nông nghiệp và thực phẩm.

"Việc chuyển giao cho một đối tác phù hợp không phải điểm kết thúc, mà là sự tiếp nối cần thiết để Bibica có thể bước vào một giai đoạn phát triển mới, rộng hơn và dài hơn", bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng giám đốc The PAN Group, nói.

Theo bà My, tiêu chí quan trọng nhất mà PAN đặt ra trong quá trình chọn đối tác nhận chuyển nhượng là cam kết phát triển Bibica như một thương hiệu độc lập, có bản sắc riêng và có thể vươn xa hơn.

Bibica tiền thân là xưởng kẹo của nhà máy Đường Biên Hòa, được thành lập từ những năm 90. Sản phẩm đầu tay của họ là kẹo và bánh biscuit, về sau dần mở thêm phân khúc bánh cookie, mạch nha, bánh trung thu và bánh bông lan. Các nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm Hura, Goody, Gooka, Quasure Light, Sumika, Migita, Zoo và Cheery.

PAN đầu tư vào Bibica từ năm 2015 với tỷ lệ sở hữu ban đầu là 42,3%. Sau nhiều năm, PAN tăng sở hữu lên gần tuyệt đối. Từ khi công bố thông tin trong 26 năm qua, Bibica chỉ lỗ duy nhất vào năm 2002. Năm ngoái, hãng bánh kẹo này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước tới nay.

Bibica hiện không còn là công ty đại chúng do cơ cấu cổ đông không đáp ứng quy định theo Luật Chứng khoán. Cổ phiếu này rời sàn TP HCM sau 24 năm niêm yết với giá đóng cửa phiên cuối cùng là 97.100 đồng.

Phương Đông