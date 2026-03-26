'Ông lớn' hạ tầng TP HCM nhận thêm mặt bằng triển khai dự án tại Thủ Thiêm

Công ty con của CII vừa nhận thêm mặt bằng tại Thủ Thiêm để triển khai dự án hạ tầng theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hướng tới hoàn tất nghĩa vụ và nhận quỹ đất đối ứng.

Thông báo gửi đến cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) cho biết, Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm, đơn vị thành viên của CII, đã nhận thêm mặt bằng do TP HCM bàn giao, phục vụ thi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện tuyến đường trục Bắc - Nam trong khu đô thị Thủ Thiêm. Đây là dự án thực hiện theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) doanh nghiệp ký với TP HCM từ năm 2016.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.641 tỷ đồng, gồm tuyến trục Bắc - Nam dài khoảng 1,1 km (từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ), cùng hệ thống đường nội bộ tại các khu chức năng số 3 và 4 dài khoảng 8,3 km và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Để hoàn vốn, TP HCM thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất tại Thủ Thiêm. Cụ thể, doanh nghiệp được giao hơn 9 ha đất sử dụng lâu dài cho mục đích phát triển nhà ở và hơn 6.000 m2 đất có thời hạn 50 năm xây dựng văn phòng cho thuê, với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian.

Theo quy hoạch phân khu chi tiết tỷ lệ 1/2.000, khu dân cư phía Bắc Thủ Thiêm có diện tích khoảng 89,35 ha, trong đó khoảng 40,95 ha đã được khai thác. Khu vực này tập trung phát triển nhà ở hỗn hợp, thương mại đa chức năng, cùng các công trình điểm nhấn, công cộng như trường học, nhà bảo tàng, trung tâm sinh hoạt cộng đồng và cơ quan hành chính địa phương. Việc tiếp tục nhận mặt bằng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp đẩy nhanh thi công, qua đó sớm hiện thực hóa giá trị quỹ đất đối ứng tại Thủ Thiêm.

CII là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực hạ tầng giao thông tại TP HCM, với các dự án như mở rộng Xa lộ Hà Nội giai đoạn 2, đầu tư hạ tầng trong khu dân cư phía Bắc Thủ Thiêm và hoàn thiện trục Bắc - Nam. Gần đây, công ty cũng đề xuất loạt dự án phát triển đô thị theo mô hình TOD, khu nhà ở phía Tây thành phố và 6 dự án BOT hạ tầng giao thông với tổng vốn khoảng 75.000 tỷ đồng.

Phương Uyên