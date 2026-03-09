Ông lớn châu Âu tham gia quy hoạch dự án đô thị biển tại Quảng Ngãi

Sweco hợp tác NHSLand xây dựng quy hoạch tổng thể dự án Coastal Quảng Ngãi quy mô 94 ha, tích hợp nhà ở, thương mại, đem tới môi trường sống bền vững cho hơn 4.000 cư dân.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản NHSLand làm chủ đầu tư tại xã Tư Nghĩa. Chủ đầu tư cho biết khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi - A community by HAUS là một trong những dự án đô thị bền vững đầu tiên tại Việt Nam hợp tác đơn vị tư vấn, quy hoạch thiết kế kiến trúc châu Âu - Sweco.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Coastal Quảng Ngãi

Quy hoạch kiến trúc của khu đô thị lấy cảm hứng từ di văn hóa và kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Dự án gồm các khu nhà phố liền kề, biệt thự, căn hộ và không gian thương mại với nhiều quy mô khác nhau. Ở vị trí trung tâm là trung tâm triển lãm cộng đồng, cung cấp không gian cho các buổi họp, sự kiện và làm việc.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể, đội ngũ chuyên gia Sweco tận dụng tối đa nguồn tài nguyên tự nhiên, tích hợp hệ thống năng lượng tái tạo và cung cấp các giải pháp nhà ở tối ưu về hiệu quả sử dụng không gian. Theo đại diện Sweco, việc lựa chọn vật liệu xây dựng là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển dự án theo định hướng bền vững. Các loại vật liệu được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như tác động khí hậu, khả năng cung ứng tại địa phương, tính khả thi trong thi công, chi phí, sự phù hợp văn hóa, chi phí bảo trì dài hạn và ảnh hưởng đến giá trị thị trường.

Phối cảnh nhà triển lãm cộng đồng, trung tâm trái tim của dự án Coastal Quảng Ngãi. Ảnh: Coastal Quảng Ngãi

Ông Carlo Negri, Giám đốc quốc tế Phát triển và Quy hoạch đô thị của Sweco, cho biết điều kiện bức xạ mặt trời tại Quảng Ngãi cho phép áp dụng các giải pháp năng lượng mặt trời trong vận hành đô thị. Hệ thống pin mặt trời có thể cung cấp điện cho các công trình trong khu đô thị. Giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin giúp tăng độ ổn định nguồn điện trong những thời điểm bức xạ thấp.

Bên cạnh năng lượng tái tạo, nhóm thiết kế cũng nghiên cứu các yếu tố vi khí hậu tại khu vực. Phân tích cho thấy thời gian tiếp xúc ánh nắng trong ngày dao động từ 1 đến 9 giờ tùy vị trí. Từ kết quả này, quy hoạch bố trí các khu vực râm mát với cây xanh phù hợp cho khu vực ít nắng và sử dụng giải pháp màu sáng. Trong khi những khu vực nhiều nắng được thiết kế với thảm thực vật chịu hạn cùng hệ che nắng nhằm đảm bảo tiện nghi nhiệt tối ưu.

Phối cảnh không gian xanh tại dự án. Ảnh: Coastal Quảng Ngãi

Sweco còn phân tích các mô hình gió đô thị để hiểu rõ tác động đến vi khí hậu, tiện nghi nhiệt và hiệu quả năng lượng. Dữ liệu này sử dụng để xác định hướng, vị trí và khoảng cách giữa các công trình. Trong điều kiện khí hậu Quảng Ngãi, điều này đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy thông gió tự nhiên, giảm nhu cầu làm mát cơ học và tạo nên môi trường ngoài trời dễ chịu.

Các ý tưởng thiết kế cho từng khu vực góp phần tạo nên dòng chảy kiến trúc thống nhất, gắn kết toàn bộ dự án đô thị. Bản sắc thể hiện thông qua hình khối đa dạng và lựa chọn vật liệu đặc trưng. Bên cạnh đó, hệ thống không gian ngoài trời được xem là thành phần quan trọng trong cấu trúc quy hoạch. Theo phương án thiết kế, mạng lưới không gian xanh liên tục bố trí dọc theo các tuyến phố. Thông qua việc tích hợp các dịch vụ hệ sinh thái, hệ thống cấu trúc xanh và mặt nước giúp giảm thiểu rủi ro ngập lụt, gia tăng đa dạng sinh học, làm mát môi trường đô thị. Sức khỏe, hoạt động giải trí, tương tác xã hội cũng được nâng cao nhờ khả năng tiếp cận các không gian giàu thiên nhiên, khuyến khích vận động hàng ngày, vui chơi và kết nối cộng đồng.

Dự kiến công viên trung tâm của khu đô thị sẽ vào hoạt động vào cuối năm 2026. Công trình kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt chung cho cư dân và cộng đồng khu vực.

Ông Carlo Negri chia sẻ về các dự án tại sự kiện của chủ đầu tư Coastal Quảng Ngãi. Ảnh: Coastal Quảng Ngãi

Sweco có bề dày hơn 130 năm kinh nghiệm, triển khai dự án tại hơn 70 quốc gia. Một trong những dự án tiêu biểu của đơn vị là Seestadt Aspern tại Vienna (Áo). Dự án này được ghi nhận tại Lee Kuan Yew World City Prize 2020 - giải thưởng quốc tế vinh danh các mô hình phát triển đô thị đáng sống.

Sweco cũng tham gia quy hoạch và thiết kế khu đô thị Stockholm Royal Seaport tại Thụy Điển. Dự án phát triển theo các nguyên tắc đô thị bền vững, bao gồm quy hoạch giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường đa dạng sinh học. Stockholm Royal Seaport đặt mục tiêu không sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030, được vinh danh tại C40 Cities Award ở hạng mục dự án cộng đồng bền vững.

Ngoài ra, Sweco còn tham gia quy hoạch dự án UN17 Village, dự án thực hiện đủ 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc vào thiết kế đô thị. Công trình xây dựng bằng vật liệu tái chế, sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo và có hệ thống thu gom nước mưa với công suất khoảng 1,5 triệu lít mỗi năm để phục vụ các nhu cầu cảnh quan, sinh hoạt.

Hoàng Đan