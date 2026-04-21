'Ông lớn' bán lẻ Nhật Bản chọn Tây Hồ Tây làm điểm đến ở Hà Nội

Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản Takashimaya mở rộng ra Hà Nội với vị trí tại tòa thương mại Westlake Square Hanoi thuộc khu vực Tây Hồ Tây.

Sau thành công của dự án Saigon Centre tại TP HCM, thương hiệu bán lẻ Nhật Bản Takashimaya lên kế hoạch mở rộng tại Hà Nội với địa điểm dự kiến tại Westlake Square Hanoi - tòa tháp thương mại hạng A tại khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây. Dự án do Toshin Development - thành viên tập đoàn Takashimaya phát triển, thể hiện định hướng phát triển tổ hợp thương mại cao cấp tại tâm điểm bán lẻ mới của Thủ đô.

Westlake Square Hanoi tọa lạc tại vị trí đắc địa của Tây Hồ Tây, khu vực có quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện và hệ sinh thái đô thị đang hình thành. Nơi đây dự kiến trở thành trung tâm hành chính, thương mại và dịch vụ mới của Hà Nội, nơi tập trung các dự án văn phòng, khách sạn, trung tâm nghiên cứu (R&D) cùng các khu nhà ở cao cấp. Hạ tầng giao thông, cảnh quan và công viên tiếp tục được hoàn thiện, thu hút cư dân, khách quốc tế và lực lượng lao động chất lượng cao, tạo thêm nhu cầu cho hoạt động bán lẻ.

Theo kế hoạch, giai đoạn I của dự án gồm tòa tháp 10 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 43.000 m2, dự kiến vận hành từ quý III/2027. Đây sẽ là địa điểm đặt Takashimaya Department Store đầu tiên tại Hà Nội.

Phối cảnh tòa thương mại Westlake Square Hanoi. Ảnh: Toshin Development

Việc lựa chọn Westlake Square Hanoi để phát triển trung tâm thương mại nhằm hiện thực hóa chiến lược Bắc tiến của ông lớn bán lẻ Nhật Bản Takashimaya. Trong bối cảnh nhiều thương hiệu quốc tế mở rộng ra thị trường phía Bắc, tiêu chí lựa chọn địa điểm có sự thay đổi. Nếu trước đây khu vực trung tâm được ưu tiên nhờ lưu lượng khách ổn định, các nhà bán lẻ hiện có xu hướng tìm đến những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, có dư địa phát triển dài hạn.

Tại Hà Nội, Starlake Tây Hồ Tây trở thành điểm đến của nhiều thương hiệu bán lẻ bao gồm cả Takashimaya nhờ hạ tầng đồng bộ đang dần hoàn thiện cùng sự hình thành của các tổ hợp thương mại, dịch vụ quy mô lớn. "Westlake Square Hanoi ra mắt thị trường được kỳ vọng thúc đẩy sự dịch chuyển của phân khúc bán lẻ cao cấp tại Thủ đô, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng và tốc độ đô thị hóa tiếp tục gia tăng", đại diện Toshin chia sẻ.

Westlake Square Hanoi sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực Tây Hồ Tây. Ảnh: Toshin Development

Thời gian qua, thị trường bán lẻ Hà Nội đón nhận nhiều thông tin tích cực khi tiêu dùng nội địa và niềm tin của người tiêu dùng phục hồi. Theo Cục Thống kê Hà Nội, hai tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 171.500 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 112.900 tỷ đồng, chiếm 65,8% và tăng 15,8%.

Sức hút của thị trường bán lẻ Hà Nội với các thương hiệu quốc tế còn đến từ tốc độ tăng trưởng kinh tế, dân số trẻ và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng. Theo Savills Việt Nam, thị trường bán lẻ Hà Nội duy trì hoạt động ổn định trong thời gian gần đây, với tỷ lệ lấp đầy khoảng 89% tính đến quý I. Cơ cấu nguồn cung cho thấy trung tâm thương mại tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường, khoảng 63% tổng diện tích bán lẻ hiện đại.

Thiết kế không gian ưu tiên yếu tố xanh, đa trải nghiệm tại Westlake Square Hanoi. Ảnh: Toshin Development

Bà Mai Võ, Giám đốc Dịch vụ Bán lẻ, CBRE Việt Nam cho biết khu vực Starlake Tây Hồ Tây đang chuyển mình mạnh mẽ với sự hình thành của một điểm đến bán lẻ mới dành cho giới trẻ, nơi hội tụ các xu hướng phong cách sống cao cấp (premium lifestyle) và các trung tâm thương mại thế hệ mới (next-gen retail).

Bà Mai nhận định thời gian tới, sự ra mắt của dự án Westlake Square Hanoi do Toshin Development phát triển cùng sự hiện diện của Takashimaya hứa hẹn trở thành điểm thu hút, đưa Tây Hồ Tây vươn lên thành tâm điểm bán lẻ mới của Thủ đô.

Song Anh