Ông Lê Tùng Vân bị đề nghị hơn 5 năm tù

Long AnVKS đề nghị phạt ông Lê Tùng Vân từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù do Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức - cao nhất trong 6 bị cáo.

Hôm nay, ngày thứ hai xét xử tại TAND huyện Đức Hòa, ngoài ông Lê Tùng Vân vắng mặt do tình trạng sức khỏe yếu, nhóm luật sư bào chữa (5 người) cũng thông báo hai người phải vắng mặt để kiểm tra sức khỏe do bị tấn công sau phiên tòa. Các luật sư đề nghị hoãn phiên xét xử.

Sau 10 phút hội ý, HĐXX cho rằng việc vắng mặt hai luật sư cùng bị cáo Vân không ảnh hưởng xét xử, các lời khai đã thể hiện rõ trong hồ sơ. Phiên tòa tiếp tục làm việc.

Công bố bản luận tội, đại diện VKS khẳng định "truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội không oan". Qua hai tài khoản mạng xã hội, của các bị cáo đã đăng những video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thượng tọa Thích Nhật Từ.

Kết luận giám định khẳng định các video không cắt ghép chỉnh sửa. Ông Vân bị cơ quan điều tra xác định là chủ mưu, chỉ đạo. 5 người còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức.

VKS cho rằng các bị cáo đã thừa nhận hành vi tại các biên bản ghi lời khai có mặt luật sư. Trong quá trình điều tra, xét xử, các bị cáo không ăn năn, thành khẩn khai báo.

Bản luận tội nêu bị cáo Vân trên 70 tuổi cần được giảm nhẹ một phần hình phạt theo việc phạm tội có tổ chức, hai lần trở lên lại là tình tiết tăng nặng.

Bị cáo Vân bị đề nghị mức án cao nhất trong 6 người. Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương bị VKS đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc mỗi người từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo đều cho rằng hình phạt đề nghị quá nặng. Họ kêu oan, nói không phạm tội. Cả 6 đều bị xét xử về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt 2-7 năm tù.

Trong phiên xét hỏi chiều qua, các bị cáo đồng loạt phản đối cáo trạng, cho rằng lời nói trong các video chứng cứ đã "bị thêm bớt", "bị ép cung, dùng nhục hình".

Có mặt tại tòa, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, nhân chứng, các cơ quan giám định cùng khẳng định quy trình điều tra, thu thập chứng cứ đúng theo quy định, "không có chuyện các bị cáo bị bức cung, dùng nhục hình".

Trước nhiều câu hỏi của luật sư, đa số bị cáo và người liên quan sử dụng quyền im lặng. HĐXX nhiều lần nhắc nhở các luật sư tập không hỏi nội dung liên quan đời tư cá nhân, tôn giáo.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, 31 tuổi; Lê Thanh Nhất Nguyên, 30 tuổi, lập tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official. Họ bị cáo buộc quay phim, dàn dựng, diễn xuất, đăng các video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm danh dự cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ...

Nhất Nguyên cũng đăng lên kênh Nhất Nguyên – Hoàn Nguyên Official video có nội dung sai sự thật về việc "công an huyện bắt cóc cô gái tên Diễm My".

