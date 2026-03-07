Ông Lê Phước Vũ: 'Tôi yên tâm khi Hoa Sen có hướng đi mới'

Chủ tịch Hoa Sen nói nhiều năm qua trăn trở và "gánh nặng trách nhiệm" tìm hướng thay mảng tôn thép, nhưng giờ đã yên tâm khi có chuỗi phân phối vật liệu xây dựng.

Trong phiên họp thường niên sáng 7/3, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen - dành nửa tiếng trả lời cổ đông về khả năng duy trì vị thế đầu ngành tôn thép và tham vọng với mảng phân phối vật liệu xây dựng.

Ông Vũ cho rằng tôn thép vẫn là trụ cột trong ngắn hạn. Công ty đã bán các dây chuyền sản xuất được đầu tư cách đây 20 năm để thay thế bằng công nghệ sản xuất mới. Công suất nhờ đó đang ổn định quanh 1,8-2 triệu tấn mỗi năm. Trong số này có khoảng 1,1 triệu tấn tiêu thụ trong nước, còn lại xuất khẩu. Ước tính doanh thu tôn thép mỗi năm dao động 30.000-40.000 tỷ đồng và lợi nhuận 1.000 tỷ đồng, tùy theo giá nguyên liệu.

"Sản lượng chúng tôi gấp 2-3 lần doanh nghiệp đứng sau nên có thể còn dẫn dắt thị trường trong vài năm tới. Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng đã chạm trần", ông Vũ nói.

Người đứng đầu Hoa Sen cho rằng nếu lắp thêm vài dây chuyền sản xuất cho nhà máy ở TP HCM, Gia Lai và Nghệ An thì tổng công suất có thể lên 2,5-3 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, ông nói rót thêm tiền vào tôn thép "không phải quyết định khôn ngoan" bởi xu thế phòng vệ thương mại, nguồn cung thế giới dư thừa và biên lợi nhuận mỏng.

Ông Lê Phước Vũ tại phiên họp thường niên sáng 7/3. Ảnh Phương Đông

Thực tế này không phải mới, theo ông Vũ. Công ty lường trước khó khăn của ngành tôn thép và nhận thấy có thể tụt lại, thậm chí bị xóa sổ, nếu không thay đổi sớm. Công ty mở thêm mảng phân phối vật liệu xây dựng, nội thất từ năm 2020 và chính thức lập công ty con (Hoa Sen Home) vào đầu năm nay sau thời gian dài thử nghiệm, tinh chỉnh mô hình kinh doanh.

Chuỗi siêu thị phân phối vật liệu xây dựng, nội thất hiện có hơn 143 cửa hàng. Doanh thu năm ngoái đạt 16.000 tỷ đồng và lãi trước dự tính. Năm nay, chuỗi này dồn lực mở thêm khoảng 20 cửa hàng mới và xây dựng nhiều tổng kho khắp cả nước. Sản phẩm trong chuỗi này đủ đáp ứng 90% nhu cầu hoàn thiện một căn nhà. Quy mô doanh thu những năm tới có thể lên đến vài tỷ USD và biên lợi nhuận vượt trội so với kinh doanh tôn thép.

Ông Vũ nói kinh nghiệm của ông cho thấy muốn thành công phải có hai yếu tố, gồm làm điều khác biệt và đi trước người khác. Theo ông, Hoa Sen Home thỏa mãn cả hai nên giờ chỉ cần dồn lực mở rộng nhanh nhất.

"Suốt mấy năm qua, tôi có gánh nặng trách nhiệm với cổ đông rất lớn. Giờ tôi yên tâm khi tìm ra hướng đi và có thể khẳng định đây là tương lai của tập đoàn", ông Vũ nhiều lần nhấn mạnh thông điệp này trong phiên họp sáng 7/3.

Hoa Sen Home hiện có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, do Hoa Sen sở hữu gần như toàn bộ. Công ty này có kế hoạch tăng vốn lên 3.300 tỷ đồng trong năm nay thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ưu đãi cho nhân viên. Sau đó, công ty dự kiến chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trong tương lai gần, Hoa Sen Home không còn là công ty con của Hoa Sen. Doanh nghiệp này sẽ chia tách, giảm dần sở hữu và chỉ đóng vai trò nhà đầu tư tài chính. Cổ đông hiện hữu của Hoa Sen được khuyến khích mua cổ phần, trở thành cổ đông mới của chuỗi phân phối vật liệu xây dựng đầu tiên trong nước.

Hoa Sen năm nay đặt chỉ tiêu kinh doanh theo hai phương án. Họ dự kiến doanh thu thuần và lãi sau thuế trong kịch bản thận trọng lần lượt đạt 35.000 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo nói lãi suất vay vốn lưu động tăng, dẫn đến chi phí tài chính có thể cao gấp đôi niên độ trước là nguyên nhân chính buộc công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh thận trọng. Nếu thị trường thuận lợi và lãi suất hạ nhiệt trong nửa cuối niên độ, công ty kỳ vọng doanh thu có thể đạt 37.000 tỷ đồng và lãi 600 tỷ đồng.

Phương Đông