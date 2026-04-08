Ông Lê Hoài Trung tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm tiếp tục giữ chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031, theo Nghị quyết thông qua sáng 8/4.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung 65 tuổi, quê thị xã Hương Thủy, TP Huế; tiến sĩ Luật, thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng liên tiếp ba khóa 12-14; Ủy viên Ban Bí thư khóa 13; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Ông có hơn 40 năm công tác trong ngành ngoại giao, từng giữ các vị trí như Bí thư thứ ba, Tham tán Công sứ, Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao. Ông giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao từ tháng 12/2010 và được tái bổ nhiệm sau nhiệm kỳ Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc giai đoạn 2011-2014.

Tháng 3/2021, ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và tháng 10/2023 được bầu bổ sung vào Ban Bí thư. Tháng 2/2025, ông được phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Sáu tháng sau, ông được giao Quyền Bộ trưởng Ngoại giao và chính thức được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng từ tháng 10/2025.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Giang Huy

Trong thời gian qua, ngành ngoại giao đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao, mở rộng và nâng cấp quan hệ với các đối tác. Năm 2025, Việt Nam nâng cấp quan hệ với 17 đối tác, đưa tổng số đối tác từ mức Đối tác toàn diện trở lên đạt 42 nước; các cơ quan trong nước ký gần 350 thỏa thuận hợp tác, tăng 2,5 lần so với năm trước.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam tham gia và đóng góp tại nhiều cơ chế quốc tế, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực; đồng thời tham gia nhiều cơ chế điều hành tại Hội đồng Nhân quyền và 6 trong 7 cơ chế của UNESCO.

Bộ Ngoại giao là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại, bao gồm ngoại giao, biên giới lãnh thổ, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, điều ước và thỏa thuận quốc tế; quản lý các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và hoạt động của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân và đối ngoại tại địa phương.

Sơn Hà