Ông lão bị cáo buộc bôi nhọ Bí thư Huyện ủy

Thanh HóaÔng Lê Hùng Mạnh, 73 tuổi, bị bắt với cáo buộc viết nhiều đơn thư nặc danh nhằm bôi nhọ, hạ uy tín bà Bùi Thị Mười, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố bị can, tạm giam ba tháng với ông Mạnh, trú xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cảnh sát áp giải ông Lê Hùng Mạnh. Ảnh: Đình Hợp.

Đầu tháng 6, bà Bùi Thị Mười, Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thành, trình báo công an về việc từ năm 2018 liên tục bị một số người thường xuyên viết đơn thư nặc danh, tố cáo sai sự thật. Gần nhất, ngày 22/5, các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc Huyện ủy huyện Thạch Thành cùng nhận được đơn nặc danh với cùng nội dung tố cáo bà vi phạm đạo đức, lợi dụng chức vụ quyền hạn và tham ô tài sản...

Tỉnh ủy Thanh Hóa xác minh và kết luận bà Mười không có vi phạm như phản ánh.

Công an xác định ông Mạnh là người viết đơn thư tố cáo nặc danh. Ông Mạnh khai không còn hoạt động báo chí, nhưng thỉnh thoảng viết bài cộng tác. Trong quá trình tác nghiệp, ông có mâu thuẫn cá nhân với bà Mười.

Cho rằng nữ bí thư không tôn trọng và nói xấu mình, ông viết đơn thư nặc danh gửi nhiều nơi nhằm hạ uy tín, danh dự để bà Mười không trúng cử vào Ban chấp hành Huyện ủy Thạch Thành trong kỳ Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới.

Lê Hoàng